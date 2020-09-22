Вт, 22.09.2020
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Фридрих Мерц
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  • На голову выше других? Соцсети с юмором о конкуренции эстонских маклеров

На голову выше других? Соцсети с юмором о конкуренции эстонских маклеров

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

В социальных сетях распространяются фотографии рекламных щитов, иллюстрирующих конкурентную борьбу эстонских маклеров по недвижимости, пишет Kodustiil.

Кажется, что после первой волны коронавируса рынок недвижимости гудит как муравейник даже за пределами столицы. Однако фотографии, сделанные внимательными жителями Эстонии, создают впечатление, что на рынке работают, конкурируя между собой, два бюро недвижимости.

 А вам попадалось такое же забавное сочетание двух рекламных плакатов?

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