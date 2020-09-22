На голову выше других? Соцсети с юмором о конкуренции эстонских маклеров

Кажется, что после первой волны коронавируса рынок недвижимости гудит как муравейник даже за пределами столицы. Однако фотографии, сделанные внимательными жителями Эстонии, создают впечатление, что на рынке работают, конкурируя между собой, два бюро недвижимости.