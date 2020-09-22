Союз отелей и ресторанов: члены правительства могли бы ответственнее подходить к публичным высказываниям

Так руководство организации во вторник прокомментировало прозвучавшее накануне заявление министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу о том, что с 28 сентября прибывающие из Эстонии в Финляндию туристы должны будут находиться в двухнедельном карантине, пишет Rus.ERR.

"Наша организация призывает членов правительства Эстонской Республики более ответственно коммуницировать при обсуждении возможных ограничений на поездки, чтобы избежать дальнейшего негативного воздействия на и без того пострадавший от кризиса сектор туризма", - заявили представители ресторанного и отельного бизнеса, а в качестве примера организация привела уже несколько месяцев продолжающиеся неоднозначные заявления об открытии и закрытии авиалиний и ограничения на полеты.

"Практически каждый день разные министры комментируют этот вопрос, но, к сожалению, нет единого понимания и решения. Особенно ярким примером является вечер понедельника, когда министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сделал заявление о введении ограничений на поездки в Финляндию, которое не было подтверждено официальными финскими каналами", - отметили в Союзе отелей и ресторанов.