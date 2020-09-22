Картина дня: коронавирус в больнице, новые автоналоги, как работают коронадетективы и проблемы иностранных рабочих

В Ида-Таллиннской центральной больнице коронавирус нашли у 10 сотрудников

В связи с обнаруженным у одного сотрудника ортопедического центра Ида-Таллиннской центральной больницы коронавирусом, больница проверила на коронавирус всех 31 пациента и персонал центра. На данный момент позитивный результат на COVID-19 дали тесты четырех пациентов и 10 сотрудников ортопедического центра, которые сейчас соблюдают самоизоляцию дома и следят за состоянием своего здоровья. Читать далее...

Спаситель жизни: я умею водить и гнал что было сил. Конечно, я нарушал

Президент Керсти Кальюлайд, министр внутренних дел Март Хельме и гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару вручат сегодня в Пярнуской филармонии награды за спасение людей. Медали за спасение получат в этом году 70 человек, среди которых и профессиональные спасатели, и те, кто случайно оказался в нужное время в нужном месте. Читать далее...

Налог на въезд и на автомобиль, реорганизация всего движения? Что спасет Таллинн от пробок и выхлопных газов

Министерство экономики и коммуникации публикует сегодня черновой план развития транспорта и дорожного движения на ближайшие годы, где основной упор делается на цели Еврокомиссии уменьшить производство парниковых газов. Читать далее...

Два известных эстонских продавца стройматериалов поссорились и выясняют отношения в суде

Известный продавец стройматериалов обвиняет другого в недобросовестной конкуренции и требует возмещения убытков через административные органы. Вокруг чего именно ведется спор, мужчины говорить не хотят. Читать далее...

Навещать больных запрещено, все обязаны быть в масках, остановят ли снова плановый прием?

В последние недели количество новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии резко увеличилось. Если еще в августе мы могли похвастаться всего одним-двумя новыми случаями за сутки, то ко второй половине сентября ежедневный показатель вышел на уровень нескольких десятков. Это даже больше, чем весной, когда мы все оказались в режиме чрезвычайного положения, многих разогнали по домам, прекратился и плановый прием в поликлиниках и больницах. Читать далее...

В Финляндии были удивлены заявлением Рейнсалу о новых ограничениях на поездки

Несмотря на то, что министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в понедельник заявил, что с 28 сентября попасть в Финляндию без ограничений смогут только те жители Эстонии, кто там работает, власти Финляндии еще не утвердили новые правила пересечения границы. Читать далее...

Студия Postimees: кого и как выслеживают коронадетективы?

На передовую борьбы с пандемией вышли коронадетективы. За кем они устанавливают слежку? Как выявляются источники заражения? На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире старший инспектор Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья, коронадетектив Наталья Выжелевская. Смотрите интервью в записи!

Опрос: более половины жителей Эстонии считают, что могут заразиться коронавирусом