Картина дня: спаситель жизни, как работают коронадетективы и проблемы иностранных рабочих

Спаситель жизни: я умею водить и гнал что было сил. Конечно, я нарушал

Президент Керсти Кальюлайд, министр внутренних дел Март Хельме и гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару вручат сегодня в Пярнуской филармонии награды за спасение людей. Медали за спасение получат в этом году 70 человек, среди которых и профессиональные спасатели, и те, кто случайно оказался в нужное время в нужном месте. Читать далее...

В Финляндии были удивлены заявлением Рейнсалу о новых ограничениях на поездки

Несмотря на то, что министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в понедельник заявил, что с 28 сентября попасть в Финляндию без ограничений смогут только те жители Эстонии, кто там работает, власти Финляндии еще не утвердили новые правила пересечения границы. Читать далее...

Студия Postimees: кого и как выслеживают коронадетективы?

На передовую борьбы с пандемией вышли коронадетективы. За кем они устанавливают слежку? Как выявляются источники заражения? На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире старший инспектор Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья, коронадетектив Наталья Выжелевская. Смотрите интервью в записи!

Опрос: более половины жителей Эстонии считают, что могут заразиться коронавирусом

Как свидетельствуют обнародованные 22 сентября результаты исследования, проведенного минувшим летом учеными Института развития здоровья, в Эстонии 78% жители считают коронавирус опасным, а около 53% полагают, что могут им заразиться. Читать далее...

Союз отелей и ресторанов: члены правительства могли бы ответственнее подходить к публичным высказываниям

Члены эстонского правительства могли бы ответственнее подходить к публичным высказываниям на тему ограничений на поездки, считают в Союзе отелей и ресторанов. Читать далее...

В Эстонии выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 862 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 36 проб. Читать далее...

Доктор Попов: сохранится ли нынешний уровень свободы в Ида-Вирумаа, зависит от поведения людей

Индекс заражения коронавирусом в Ида-Вирумаа почти достиг отметки 100. Это втрое больше, чем в Таллинне и Харьюмаа. Доктор Аркадий Попов, который завтра снова станет медицинским руководителем штаба по борьбе с коронавирусом, сегодня обсудил ситуацию с медиками в Кохтла-Ярве и в Нарве. Он, а также разработчик приложения для отслеживания контактов Hoia Алексей Бляхин и исследователь-эпидемиолог Тартуского университета Анна Тислер дали в Нарве пресс-конференцию, на которой рассказали о распространении коронавируса в Ида-Вирумаа. Читать далее...

Каждый пятый зараженный корнавирусом попадает в больницу

Больница в Ида-Вирумаа уже работает на пределе, ситуация может ухудшиться и в других местах, предупреждает руководитель службы инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Майт Альтметс. Сначала PERH планирует принимать только ковидных пациентов в критическом состоянии и нуждающихся в аппарате искусственной вентиляции легких, для которых предусмотрены максимально 52 койко-места. Читать далее...

Страх и ненависть в Какумяэ: соседство с экс-зятем превратило жизнь четы пенсионеров в ад

В таллиннском районе Какумяэ между соседями по дому разгорелась нешуточная война, в результате которой двое пожилых людей могут оказаться без крыши над головой. Читать далее...

В Германии заявили о невозможности расследования инцидента с Навальным

Правоохранительные органы ФРГ не могут начать уголовное расследование возможного отравления Алексея Навального, так как оно произошло не на территории этой страны, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung. Прокуратура Берлина могла бы подключиться к расследованию в случае, если бы здоровье политика ухудшилось. Читать далее...

Европейские страны пытаются избежать второй волны закрытия

Борьба с распространением вируса практически полностью остановила жизнь во многих странах Европы. Если летом ограничения были смягчены, то в свете повышения показателей заболеваемости страны обеспокоены тем, как избежать нового закрытия. Читать далее...

Мадизе о депортации иностранных рабочих: у них должна быть возможность обратиться в суд

По оценке канцлера права Юлле Мадизе, у легально прибывших в Эстонию лиц должна быть возможность обращаться за помощью в суды республики. Читать далее...

Арендодатели повернулись лицом к клиентам с детьми и домашними животными