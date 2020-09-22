Можно ли превратить съемную квартиру или комнату в общежитии в уютный дом?

В сентябре студенты университетов и учащиеся профессионально-технических училищ переезжают от своих родителей в съемные квартиры или общежития, где нередко не хватает домашней атмосферы. Дизайнер по интерьеру K-Rauta Александра Чуфарина делится советами, как можно просто и недорого сделать из съемной квартиры или комнаты в общежитии удобный и уютный дом.
При желании уютно обустроить можно любую жилую площадь, однако при этом важно исходить из особенностей конкретного помещения и собственного вкуса.
Цвет
В идеале цветовое решение классического съемного жилья должно быть минималистичным и простым. К сожалению, зачастую это не так, и в таком случае стоит уже заранее спросить у собственника, можно ли будет нанимателю покрасить стены или поменять обои. Если делать такие работы самостоятельно, то обойдутся они совсем недорого, а вот общая атмосфера в квартире поменяется полностью. При выполнении такого быстрого ремонта предпочтение стоит отдать спокойным серым или пастельным тонам, а акценты можно расставить с помощью текстиля и других деталей.
Текстиль
Если необходимости делать ремонт нет, но помещение, как это нередко случается со съемным жильем, выглядит пустым и холодным, можно начать наполнять его любимыми цветами. Самое простое решение – инвестировать в текстиль пастельных или глубоких тонов: в диванные подушки, покрывала и занавески. При желании домашний текстиль всегда можно будет забрать с собой на следующую квартиру. Даже неказистый старый диван с помощью пледов и подушек можно превратить в уютное гнездышко. Если полы холодные, стоит приобрести ковер. Добавить приятных эмоций в ванную комнату помогут полотенца, коврик и душевая занавеска.
Освещение
Важным, но нередко остающимся на заднем плане средством преображения жилого пространства является игра с освещением. Если в съемном жилье есть только потолочные светильники, уюта добавят напольные и настольные лампы, а также различные световые гирлянды.
Растения
Даже в совсем маленьком помещении найдется место для зелени. Можно, как обычно, поставить горшечные растения на подоконник, но даже одно большое растение в углу придаст помещению совершенно новое дыхание. В темной комнате можно использовать искусственные растения. Если же в квартире имеется отдельная кухня, на подоконнике можно устроить целую грядку с пряными растениями.
Подержанная мебель
Если квартира не обставлена, мебель можно недорого купить в магазинах подержанных товаров или в группах социальных сетей. Предпочтение следует отдавать функциональным и легким предметам мебели, а также, например, бескаркасной мебели. Кресла-мешки или диваны-мешки, а также большие подушки для сиденья, можно будет легко перевезти в следующее место жительства. Подержанная мебель на первый взгляд может показаться совершенно невзрачной, однако ее вполне можно перекрасить – этот процесс наверняка пройдет легко и весело.
Мебельная фурнитура
Еще один несложный способ придать старой мебели свежий вид – это замена, например, старых ручек шкафа на новые. Если вы сохраните старые ручки и при необходимости сможете восстановить первоначальный вид шкафа, вам даже не нужно будет согласовывать такую замену с хозяином.
Дополнительные места для хранения
Если мест для хранения слишком мало, жить в квартире вскоре станет совсем неуютно. В такой ситуации помогут декоративные ящики и сундуки, в которых можно будет спрятать одежду и другие вещи – главное, чтобы ничего не оставалось на видном месте и не мозолило глаза.
Перегородки
Если в съемной квартире будет жить несколько человек, у них быстро возникнет потребность в уединении. Лучше всего разделить комнату различными полками, которые можно заполнить книгами, растениями или декоративными ящиками. Можно также повесить специальную ширму или легкую занавеску.
Аксессуары
Создать домашнюю атмосферу можно с помощью различных аксессуаров. Придать маленькому помещению больше простора помогут зеркала, и нередко даже одна картина, гравюра или постер придадут комнате оригинальность. Несомненно, уюту поспособствуют горшечные цветы, вазы и лампы с абажурами. Тем не менее, если для подвешивания зеркала или произведения искусства вам придется просверлить в стене отверстие, об этом следует предварительно договориться с собственником.