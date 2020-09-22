Можно ли превратить съемную квартиру или комнату в общежитии в уютный дом?

При желании уютно обустроить можно любую жилую площадь, однако при этом важно исходить из особенностей конкретного помещения и собственного вкуса.

Цвет

В идеале цветовое решение классического съемного жилья должно быть минималистичным и простым. К сожалению, зачастую это не так, и в таком случае стоит уже заранее спросить у собственника, можно ли будет нанимателю покрасить стены или поменять обои. Если делать такие работы самостоятельно, то обойдутся они совсем недорого, а вот общая атмосфера в квартире поменяется полностью. При выполнении такого быстрого ремонта предпочтение стоит отдать спокойным серым или пастельным тонам, а акценты можно расставить с помощью текстиля и других деталей.

Текстиль

Если необходимости делать ремонт нет, но помещение, как это нередко случается со съемным жильем, выглядит пустым и холодным, можно начать наполнять его любимыми цветами. Самое простое решение – инвестировать в текстиль пастельных или глубоких тонов: в диванные подушки, покрывала и занавески. При желании домашний текстиль всегда можно будет забрать с собой на следующую квартиру. Даже неказистый старый диван с помощью пледов и подушек можно превратить в уютное гнездышко. Если полы холодные, стоит приобрести ковер. Добавить приятных эмоций в ванную комнату помогут полотенца, коврик и душевая занавеска.

Освещение

Важным, но нередко остающимся на заднем плане средством преображения жилого пространства является игра с освещением. Если в съемном жилье есть только потолочные светильники, уюта добавят напольные и настольные лампы, а также различные световые гирлянды.

Растения

Даже в совсем маленьком помещении найдется место для зелени. Можно, как обычно, поставить горшечные растения на подоконник, но даже одно большое растение в углу придаст помещению совершенно новое дыхание. В темной комнате можно использовать искусственные растения. Если же в квартире имеется отдельная кухня, на подоконнике можно устроить целую грядку с пряными растениями.

Подержанная мебель

Если квартира не обставлена, мебель можно недорого купить в магазинах подержанных товаров или в группах социальных сетей. Предпочтение следует отдавать функциональным и легким предметам мебели, а также, например, бескаркасной мебели. Кресла-мешки или диваны-мешки, а также большие подушки для сиденья, можно будет легко перевезти в следующее место жительства. Подержанная мебель на первый взгляд может показаться совершенно невзрачной, однако ее вполне можно перекрасить – этот процесс наверняка пройдет легко и весело.

Мебельная фурнитура

Еще один несложный способ придать старой мебели свежий вид – это замена, например, старых ручек шкафа на новые. Если вы сохраните старые ручки и при необходимости сможете восстановить первоначальный вид шкафа, вам даже не нужно будет согласовывать такую замену с хозяином.

Дополнительные места для хранения

Если мест для хранения слишком мало, жить в квартире вскоре станет совсем неуютно. В такой ситуации помогут декоративные ящики и сундуки, в которых можно будет спрятать одежду и другие вещи – главное, чтобы ничего не оставалось на видном месте и не мозолило глаза.

Перегородки

Если в съемной квартире будет жить несколько человек, у них быстро возникнет потребность в уединении. Лучше всего разделить комнату различными полками, которые можно заполнить книгами, растениями или декоративными ящиками. Можно также повесить специальную ширму или легкую занавеску.

Аксессуары