Навещать больных запрещено, все обязаны быть в масках, остановят ли снова плановый прием?

Последнее оказалось крайне болезненным: как для пациентов, так и для самих больниц. Первые застряли в и без того огромных очередях. А вторые оказались на грани финансового краха, поскольку Больничная касса платит за лечение плановых и экстренных больных, но не платит за ожидание возможного наплыва зараженных. Нет, какие-то средства в экстренном порядке выделены были, но это, как говорится, совсем не то. Летом больницы постарались поднажать и хотя бы приблизиться к докризисному уровню, но очереди от этого меньше не стали. Именно поэтому теперь, когда за сутки у нас регистрируется по 30-60 новых случаев заражения, все напряглись в ожидании – что будет с плановым приемом, неужели его опять остановят?

Зависит от нас и министров

Опрошенные нами крупнейшие больницы сказали, что остановка планового лечения в большей степени зависит не от них, а от самих пациентов и государства.

«Это будет зависеть от общей ситуация и количества госпитализированных больных», - сказала руководитель отдела маркетинга Ида-Таллиннской центральной больницы Инга Судер.

«Временная остановка планового лечения - операции, приемы, обследования, процедуры - зависит от решения государства. И весной плановая работа была остановлена по распоряжению министра социальных дел», - добавила специалист по связям с общественностью Ляэне-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба.

«Продолжение планового лечения зависит от эпидемиологической обстановки, поэтому клиника напоминает, что все жители Эстонии должны понимать свою роль и ответственность», - сказал руководитель кризисной команды Клиники Тартуского университета, профессор Йоэль Старкопф.

Навещать можно только умирающих

Вчера выяснилось, что в Ида-Таллиннскую центральную больницу коронавирус уже просочился: диагноз был поставлен одному из работников ортопедического отделения, из-за чего работа этого подразделения пока ограничивается лишь оказанием экстренной помощи. Для того чтобы минимизировать вероятность распространения заразы среди врачей и пациентов, все больницы ввели и продолжают вводить ограничения.

Сегодня поступила информация о том, что Ида-Вируская центральная больница вносит изменения в организацию плановых операций. Причиной стал положительный тест на Covid-19 у работника операционного отделения. Вся плановая работа операционного отдела временно остановлена, оперировать будут только экстренных больных.

Во всех крупных медицинских учреждениях, с которыми мы пообщались, запрещено посещение находящихся на лечении больных. Исключение делается только для особо тяжелых пациентов и клиентов отделений сестринского ухода. Решение об исключении принимает лечащий врач или заведующий отделением.

Во всех больницах принимают передачи для больных, но на их содержимое наложены ограничение. Это связано не с коронавирусом, а с условиями и возможностями хранения.

Во всех больницах и поликлиниках введено обязательное ношение масок. На входе в каждое медицинское учреждение люди должны продезинфицировать руки, надеть маску, в некоторых необходимо заполнить декларацию о здоровье.

Всех пускают, но ограничивают

Особые ограничения введены в родильных отделениях. Кроме того, что каждая поступающая роженица обязана сдать анализ на коронавирус, с сегодняшнего дня, например, в Ида-Таллиннской центральной и Ляэне-Таллиннской центральной больницах введен запрет для сопровождающего, приходящего с беременной на ультразвуковое обследование на первом триместре и при изучении анатомии плода. То же касается всех других приемов у акушерки и гинеколога.

Сопровождающему, которым может быть или отец ребенка, или близкий родственник роженицы, разрешено присутствовать при родах и после них в больнице, однако он должен быть здоров, ему необходимо заполнить декларацию и носить маску. Все это время сопровождающему разрешено находиться только в семейной палате и запрещено выходить из больницы – назад просто не пустят.

Профессор Старкопф добавил, что, попавшие на лечение в Клинику ТУ, обязаны быть в маске до тех пор, пока с ними не побеседуют медицинские работники, а если возникли подозрения и пришлось взять анализы на коронавирус, маску нельзя снимать до тех пор, пока не будет получен ответ.