Два известных эстонских продавца стройматериалов поссорились и выясняют отношения в суде

Паевое товарищество Олле Сааре Karl Bilder подало в суд на компанию Атсо Матсалу Puukeskus и требует в суде запретить последней нечестную конкуренцию. Karl Bilder также требует с двух принадлежащих Атсо Матсалу компаний возмещения ущерба. Вокруг чего именно ведется спор, мужчины говорить не хотят.

«Karl Bilder OÜ не может комментировать текущее судебное дело», - сообщил Олле Сааре по электронной почте. Атсо Матсалу также не стал более подробно объяснять проблему.

"Откуда у вас эта информация? Это дело не является публичным и содержит коммерческую тайну», - заявил Матсалу в ответ на заданный ему вопрос.

Оба - известные в Эстонии деятели. Олле Сааре принадлежит строительный магазин Karl Bilder и Värvikeskus, а также мыза Аркна, хотя газета Virumaa Teataja этим летом писала, что для нее ищут новых владельцев.

Puukeskus Атсо Матсалу прославился в 2016 году, когда Матсалу купил его у финского концерна DT Group Finland. Матсалу также активен в политике, он много лет был членом Партии реформ, а в этом году он присоединился к Ээсти 200. Матсалу, известный как баскетбольный арбитр, также является партнером компании HAKA Plast, занимающейся пластиком.

В Эстонии некоторая информация о судебных слушаниях является общедоступной. Так, слушание было назначено на 14 сентября, но было отложено. Известно, что Karl Bilder OÜ и Bilder Grupp требуют уплаты договорного штрафа от компаний Атсо Матсалу Puukeskus и AMPK Holding OÜ.

Успешные компании

Согласно годовому отчету Puukeskus, выручка от продаж компании снизилась почти на 2 миллиона евро до 25 миллионов евро, позапрошлогодняя прибыль в 0,6 миллиона евро сменилась в прошлом году убытком в 0,3 миллиона евро. Убыток возник из-за списанных долгов обанкротившейся домашней фабрики. Кроме того, компания обосновывала изменения объемов бизнеса, прежде всего, трудностями в секторе деревянных домов и тем, что два крупных дистрибьютора - Bauhof и Kekosenukai (K-rauta) - решили покупать материал в Литве, а не в Эстонии.

Для оптовика Puukeskus это был удар по бизнесу. Puukeskus также завершил строительство нового склада PK Värvikeskus в Таллинне. Поскольку до изменения название было похоже на Saare Värvikeskus, возможно, причину ссоры следует искать здесь.

Согласно годовому отчету, принадлежащий Матсалу AMPK Holding владеет акциями Puukeskus. Компания не представила годовой отчет за 2019 год, но в позапрошлом году понесла убыток в размере около 3000 евро.