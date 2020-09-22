В тайге задержан руководитель "Церкви последнего завета" Виссарион. Что известно

В частности, по словам Редькина, дагестанские следователи спрашивали у местного последователя организации "об исчезновении людей в общине" (якобы люди исчезают, а их имущество присваивается), о насильственном отъёме денег и шантаже, о запрете служить в армии, о половых извращениях, о запретах на лечение в медучреждениях, об анемии тяжёлой степени и истощении вплоть до кахексии, об отказах от родовспоможения, о применении психотропных препаратов".

"В силу постулатов учения "Последнего Завета" всё затрагиваемое следователями в вопросах у нас невозможно в принципе", - говорил Редькин.

В конце августа стало известно об уголовном деле о воспрепятствовании деятельности журналистов, возбужденного после срыва подготовки репортажа о религиозной общине журналистами "Известий". У журналистов МИЦ "Известия", готовивших сюжет для РЕН ТВ, отобрали мобильные телефоны и аппаратуру, сообщали в СКР.

Что такое "Церковь последнего завета"

"Церковь последнего завета" создана в 1991 году Сергеем Торопом, который до этого работал инспектором ДПС и плотником. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение "Город Солнца". В 2000 году религиозную организацию зарегистрировал минюст, количество ее последователей - около 10 тысяч человек по всему миру. Несколько сотен членов общины живут в населенных пунктах Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.

Организационная структура секты строго иерархична. Одним из источников вероучения Виссариона является "Последнее завещание" - летопись его деятельности. В нем изложена теория космогонии Виссариона, которая во многом пересекается с восточными эзотерическими учениями, с темами реинкарнации, а также подготовки к надвигающемуся апокалипсису.

Последователям Виссариона нельзя курить, пить и вести денежный обмен, кроме того, необходимо вести натуральное хозяйство. Верующие в учение Виссариона не должны употреблять мясо, кофе, чай, сахар, дрожжевой хлеб и изделия из пшеницы.

Дети в общинах чаще всего не учатся в общеобразовательных школах, их учат по особой программе и не делают им прививок. Виссарионовцы основали свой календарь, и отсчет времени в нем ведется со дня рождения Торопа (с 14 января 1961 года) и обозначается как "Эпоха Рассвета".

Известно о нескольких случаях смертей от запускания болезней и самоубийств среди членов секты. Многие продавали свое имущество в городах, чтобы поселиться в общине в Красноярском крае. "Внушение шло на отсечение от внешнего мира, на выдергивание из семейных, родственных связей", - рассказывала одна из бывших последовательниц Виссариона Елена в репортаже издания "Такие дела".

По ее словам, членов секты ограничивали в питании и дети недоедали, поощрялись любовные треугольники - мужчины могли иметь двух и более жен.

"Уже когда мы оттуда уехали, узнали, что он поселил у себя девочку Соню и ее маму, дорастил до 17 лет и женился на ней. Его супруга Любовь какое-то время терпела, потом не выдержала и уехала в Красноярск", - рассказывала собеседница издания.

В общине никого не держали насильно, уехать можно было в любой момент. Но так как многие потеряли жилье, работу и социальные связи, они не уезжали, рассказывали бывшие последователи Виссариона.

Жизнь организации освещалась зарубежными СМИ. В частности, фоторепортаж о "Церкви последнего завета" был опубликован в британской газете Guardian. Журналисты издания отмечали, что сначала было сложно фотографировать участников организации, так как они говорили, что камера "выделяет негативную энергию, которая приводит к глубокой дезориентации в теле".