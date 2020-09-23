Сравнительный анализ ⟩ Что происходит на квартирном рынке столиц стран Балтии

Во втором квартале чистая заработная плата жителей столицы увеличилась на 3,6%, а средний рост цен на квартиры в Таллинне составил 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то, что рост цен на квартиры в Таллинне превысил рост заработной платы жителей столицы, а индекс доступности снизился, доступность квартир на самом деле не уменьшилась.

Основной причиной столь стремительного роста цен стало изменение структуры сделок. Большинство сделок с квартирами совершалось в новостройках на основании договоров, заключенных до пандемии. Однако вторичный рынок квартир работает гораздо более гибко, в результате чего количество сделок с квартирами вторичного рынка очень резко упало. Сделки с новыми квартирами зависели от завершения строительства домов, что привело к сдвигу на рынке квартир в сторону увеличения доли нового жилья. Во втором квартале доля новых квартир составила 36% (в среднем этот показатель составлял 29% в предыдущие два года). Таким образом, средняя цена перестала отражать обычную ситуацию на рынке квартир.

Коронавирус нарушил баланс спроса и предложения

В первом полугодии этого года сдано почти 1700 квартир, то есть на 8% больше, чем год назад. Больше многоквартирных домов в последний раз было построено только в первой половине 2008 года. Однако в первой половине года разрешений на строительство было выдано на 2% больше. Количество новых квартир, выставленных на продажу в Таллинне и его окрестностях во втором квартале, несколько увеличилось по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Многие из запланированных новых проектов, которые были приостановлены во время чрезвычайного положения, теперь возобновлены.

Хотя в целом экономическое доверие начало восстанавливаться с июня, чувство уверенности домохозяйств за лето не улучшилось. После отмены чрезвычайного положения сбережения домашних хозяйств продолжали быстро расти из-за ограниченного потребления и снижения доверия. Это позволило накопить резервы на случай повторения трудных времен. При этом распределение сбережений неравномерно.

На наш взгляд, безработица должна несколько вырасти во второй половине года, а в конце года мы ожидаем замедления роста заработной платы. Все это замедляет темпы восстановления спроса в этом году. В то же время процентные ставки, вероятно, еще долго останутся низкими, что будет благоприятствовать заимствованию.