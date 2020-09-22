«Читательский четверг»: диалог писателей Андрея Иванова и Ильи Прозорова

«Перекличка» - хитрое слово. В нем можно вычитать значение «проверка присутствующих вызовом по фамилиям, именам» - будто это фрагмент списка проживающих в Эстонии и пишущих по-русски авторов. И в этом же слове содержится значение, связанное с глаголом «перекликаться» - мол, в биографиях и прозе названных авторов можно усмотреть некоторые общие черты.

Название придумала профессор литературы Ирина Белобровцева. Логично, что она будет дирижировать беседой писателей. В разные годы Ирина Белобровцева была педагогом Андрея Иванова и Ильи Прозорова, ей хорошо знакомы сочинения названных авторов.

Какие еще сходства можно усмотреть между двумя писателями? Оба становились лауреатами премии им. Марка Алданова; их проза кинематографична и для нее важен психологизм, традиции русской литературы; место действия многих сюжетов происходит за границей; их тексты переведены на эстонский.

Но это и очень разные авторы, с разным жизненным и литературным опытом. Андрей Иванов – признанный писатель, визитная карточка эстонской и русской литературы. Илья Прозоров еще только начинает свой путь в литературе, готовит к печати первую книгу.

Биография Адрея Иванова (1971) хорошо известна читателям. Илья Прозоров предоставил о себе такую справку: "Илья Прозоров - эстонский русский писатель, преподаватель литературы. Родился в 1987 году в Эстонии, живет и работает в Таллинне. Лауреат литературной премии им. Марка Алданова 2019 (2-е место за повесть "Ди-трейн"); Номинация на литературную премию Kultuurkapital за рассказ "P.S."; Номинация на литературную премию Таллиннского университета. Печатался на русском и эстонском языках в разных журналах: Müürileht (Эстония), Vikerkaar (Эстония), "Вышгород" (Эстония), "Новый Журнал" (США), "Чайка" (США), “Звезда” (Россия) и т.д."

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