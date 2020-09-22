Положительный тест на коронавирус у работника горуправы отправил всю мэрию на удаленную работу

По имеющейся информации новый коронапозитивный в Вырумаа является сотрудником городской управы Выру. Мэрия города была закрыта в связи с произошедшим. Граждане обслуживаются по телефону и по электронным каналам.

Зараженный коронавирусом работает в финансовом отделе, но происхождение вируса пока не известно. Обстоятельства выясняются.

«У коллеги были контакты как с сотрудниками городской управы, так и с сотрудниками подведомственных учреждений, которые участвовали в совместном заседании в пятницу», - сообщил мэр Выру Анти Аллас в социальных сетях.

«Сегодня утром, когда я получил информацию, мы незамедлительно отреагировали и отправили сотрудников горуправы в домашний офис. Кроме того, мы проинформировали все подведомственные учерждения о ситуации и обзвонили всех, кто присутствовал на собрании в пятницу. Мы составили карту ситуации, а также попросили всех этих людей продолжить работу в домашнем офисе», - объяснил он.

Людей также попросили в случае появления каких-либо симптомов немедленно сообщить своему терапевту и городским властям, чтобы у тех была информация о том, как действовать дальше.