Фото ⟩ Керсти Кальюлайд поприветствовала новых послов от Нидерландов, Вьетнама, ОАЭ и Исландии

Эстонскому президенту Керсти Кальюлайд вручили верительные грамоты новые послы Нидерландов, Вьетнама, ОАЭ и Исландии, пишет Postimees.
Согласно дипломатической практике, новых послов, назначенных в Эстонию, встречают красивой церемонией. Поскольку на этой неделе президент Кальюлайд находится в Пярнуском уезде, то церемония прошла перед зданием Основной школы улицы Кунинга.
Глава государства до конца недели работает в Пярнумаа: знакомится с местными представителями, посещает предприятия и местные самоуправления, школы и гражданские объединения.