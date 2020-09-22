Вт, 22.09.2020
Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых. Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Керсти Кальюлайд поприветствовала новых послов от Нидерландов, Вьетнама, ОАЭ и Исландии

Фото ⟩ Керсти Кальюлайд поприветствовала новых послов от Нидерландов, Вьетнама, ОАЭ и Исландии

Эстонскому президенту Керсти Кальюлайд вручили верительные грамоты новые послы Нидерландов, Вьетнама, ОАЭ и Исландии, пишет Postimees.

Согласно дипломатической практике, новых послов, назначенных в Эстонию, встречают красивой церемонией. Поскольку на этой неделе президент Кальюлайд находится в Пярнуском уезде, то церемония прошла перед зданием Основной школы улицы Кунинга.

Глава государства до конца недели работает в Пярнумаа: знакомится с местными представителями, посещает предприятия и местные самоуправления, школы и гражданские объединения.

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