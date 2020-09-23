Историческая эстонская мыза через месяц уйдет с молотка

«Мызный комплекс находится в парке на побережье красивого озера Алаярве. В парке растут липы, дубы и клены. Здание мызы построено в стиле позднего классицизма в начале XIX века и считалось одним из красивейших строений в округе. Изначально главное здание было одноэтажным, но в 1922 году надстроили еще один этаж», - написано в объявлении, данном Riigi Kinnisvara.