Историческая эстонская мыза через месяц уйдет с молотка

«Мызный комплекс находится в парке на побережье красивого озера Алаярве. В парке растут липы, дубы и клены. Здание мызы построено в стиле позднего классицизма в начале XIX века и считалось одним из красивейших строений в округе. Изначально главное здание было одноэтажным, но в 1922 году надстроили еще один этаж», - написано в объявлении, данном Riigi Kinnisvara.
Cегодняшний вид здание мызы приобрело в 1950 году, когда она еще раз перестраивалась. Сохранен богатый декор фасада. Недалеко от главного здания симметрично расположены амбар и конюшня, украшенные арками.
Площадь земельного участка - 53 676 квадратных метров, закрытая нетто-площадь господского дома - 3675 квадратных метров.
Аукцион пройдет 28 октября.
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