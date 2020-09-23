Ср, 23.09.2020
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Марика Лиллеметс

Историческая эстонская мыза через месяц уйдет с молотка

Мыза Вяймела.

ФОТО: Google Maps

Мыза Вяймела, находящаяся в одноименном поселке и принадлежащая Эстонской Республике, выставлена на торги по стартовой цене 63 200 евро, передает Kodustiil со ссылкой на ERR

«Мызный комплекс находится в парке на побережье красивого озера Алаярве. В парке растут липы, дубы и клены. Здание мызы построено в стиле позднего классицизма в начале XIX века и считалось одним из красивейших строений в округе. Изначально главное здание было одноэтажным, но в 1922 году надстроили еще один этаж», - написано в объявлении, данном Riigi Kinnisvara.

Cегодняшний вид здание мызы приобрело в 1950 году, когда она еще раз перестраивалась. Сохранен богатый декор фасада. Недалеко от главного здания симметрично расположены амбар и конюшня, украшенные арками. 

Площадь земельного участка - 53 676 квадратных метров, закрытая нетто-площадь господского дома - 3675 квадратных метров.

Аукцион пройдет 28 октября.  

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