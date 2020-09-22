Юри Ратас едет обсуждать с финским и шведским коллегами коронавирусные ограничения

Сегодня во второй половине дня премьер-министр Юри Ратас отправляется в Финляндию, а затем в Швецию, чтобы обсудить со своими коллегами Санной Марин и Стефаном Лёвеном вопросы борьбы с Covid-19 и двустороннего сотрудничества, а также тематику начавшегося в четверг Совета Европы, ситуацию в Белоруссии и другие актуальные вопросы, пишет Postimees.
По словам премьер-министра Ратаса, в нынешней ситуации, когда из-за пандемии Covid международное общение в основном переместилось в сторону видеозвонков, будут проводиться только самые важные визиты.
«Помимо заседаний Совета Европы, визит, безусловно, будет включать в себя общение с нашими ближайшими хорошими соседями», - сказал Ратас.
Встречи будут посвящены трансграничному передвижению и сотрудничеству в цифровой сфере, важность которого еще больше возросла в условиях пандемии. За ужином со Стефаном Лёфвеном также планируется затронуть вопросы климата.
В преддверии Совета будет обсуждаться введение санкций в отношении белорусских чиновников, ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов, а также подход к ситуации в Восточном Средиземноморье, диалог с Китаем и развитие цифрового внутреннего рынка.
Юри Ратас вернется в Эстонию сегодня поздно вечером.