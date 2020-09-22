Юри Ратас едет обсуждать с финским и шведским коллегами коронавирусные ограничения

Сегодня во второй половине дня премьер-министр Юри Ратас отправляется в Финляндию, а затем в Швецию, чтобы обсудить со своими коллегами Санной Марин и Стефаном Лёвеном вопросы борьбы с Covid-19 и двустороннего сотрудничества, а также тематику начавшегося в четверг Совета Европы, ситуацию в Белоруссии и другие актуальные вопросы, пишет Postimees.