Вт, 22.09.2020
Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых. Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Юри Ратас едет обсуждать с финским и шведским коллегами коронавирусные ограничения

Юри Ратас едет обсуждать с финским и шведским коллегами коронавирусные ограничения

Peaminister Jüri Ratas valitsuse väljasõiduistungil Sagadis.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Сегодня во второй половине дня премьер-министр Юри Ратас отправляется в Финляндию, а затем в Швецию, чтобы обсудить со своими коллегами Санной Марин и Стефаном Лёвеном вопросы борьбы с Covid-19 и двустороннего сотрудничества, а также тематику начавшегося в четверг Совета Европы, ситуацию в Белоруссии и другие актуальные вопросы, пишет Postimees.

По словам премьер-министра Ратаса, в нынешней ситуации, когда из-за пандемии Covid международное общение в основном переместилось в сторону видеозвонков, будут проводиться только самые важные визиты.

«Помимо заседаний Совета Европы, визит, безусловно, будет включать в себя общение с нашими ближайшими хорошими соседями», - сказал Ратас.

Встречи будут посвящены трансграничному передвижению и сотрудничеству в цифровой сфере, важность которого еще больше возросла в условиях пандемии. За ужином со Стефаном Лёфвеном также планируется затронуть вопросы климата.

В преддверии Совета будет обсуждаться введение санкций в отношении белорусских чиновников, ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов, а также подход к ситуации в Восточном Средиземноморье, диалог с Китаем и развитие цифрового внутреннего рынка.

Юри Ратас вернется в Эстонию сегодня поздно вечером.

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