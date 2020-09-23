В Мустамяэ открыт модный доходный дом Newton Stuudiod

В построенном компанией Scandium Kinnisvara доме Newton Stuudiod предлагается четыре типа съемных студий, жить в которых можно будет как по одному, так и вдвоем – парой или вместе с другом или подругой. Кроме съемных квартир в доме Newton имеется предназначенный для жильцов тренажерный зал, зона для игры в настольный теннис и просмотра телевизора, а также прачечная. Во дворе обустроена уютная терраса, парк, велосипедная парковка, место для хранения самокатов, а также общинный сад. На расположенном ниже уровня земли этаже расположена автомобильная парковка.

Открытие доходного дома Newton Stuudiod. ФОТО: Марек Метслайд

Этот дом является особенным благодаря тому, что жизнь в нем организована на основе концепции коливинга. Коливинг означает целенаправленное создание общины в доме, в котором проживают люди, обладающие схожим образом мышления и поведения. В Newton для этого и предусмотрены различные общие помещения. Кроме этого, в доме для жильцов проводятся совместные мероприятия, от вечеров настольных игр до тематических вечеринок и просмотров фильмов.

Все квартиры нового дома полностью обставлены. ФОТО: Андреас Юпитс

«В Scandium мы всегда стремились создавать в доходных домах общие пространства, в которых люди могли бы заниматься важными делами с удобством и экономя время. Основываясь на концепции коливинга, мы пошли еще дальше, предусмотрев помещения, которые сводили бы людей вместе, предлагали развлечения и возможность познакомиться со своими соседями. Наша цель – предложить молодым людям, которые только что переехали в Таллинн, возможность сформировать общину, а в дальнейшем - уже и круг друзей, с которыми можно было бы создавать новые стартапы, развивать предпринимательство в Эстонии и реализовывать проекты, способные менять мир», - сказал партнер и менеджер по развитию Scandium Kinnisvara Калле Арон.

Жители дома будут жить по принципу коливинга. ФОТО: Марек Метслайд

«В целом, Newton можно охарактеризовать как новаторскую концепцию размещения. Жить здесь можно столько, сколько требуется – хоть неделю, хоть несколько лет. Все студии полностью меблированы, что делает переезд быстрым и удобным. В шкафах есть даже утварь для приготовления еды, не говоря уже об интернете, доступном во всем доме, - уточнил менеджер по бизнес-направлению коливинга Ильдико Сиймон. - При управлении домом мы также заботимся, чтобы здесь регулярно проходили интересные мероприятия и чтобы концепции коливинга в Эстонии был действительно придан новый импульс».

Доходный дом в Мустамяэ. ФОТО: Андреас Юпитс

Домом Newton Stuudiod вместе со всеми съемными квартирами управляет предприятие Nestin Rent, входящее в портфель Scandium Kinnisvara. Архитектурные работы были выполнены бюро Kauss Arhitektid, а работы по генеральному подряду выполнило предприятие Stark Ehitus.