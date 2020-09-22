Придуманный в шашлычном баре эстонский стартап привлек 4,6 млн евро инвестиций

Идея продукта, предлагаемого созданной Кайром Кяспером, Мартином Кыйвом и Эгоном Сале в 2018 году компанией, состоит в том, чтобы упростить внутреннюю обратную связь в больших командах поддержки клиентов.

Это стало возможным благодаря специальному программному обеспечению, совместимому с платформами связи с клиентами, такими как Zendesk, Intercom и еще более чем четырнадцатью схожими решениями.

Среди клиентов Klaus много известных имен, таких как Epic Games, Euronics, Veriff, SoundCloud и многие другие. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество отзывов на платформе увеличилось в 16 раз, а оборот - в шесть раз.

По словам Филиппа Клинтефельта Коллета, партнера Global Founders Capital, который возглавил новый раунд инвестиций, программное обеспечение, с которым интегрируется Klaus, становится очень популярным во всем мире, и в то же время качество обслуживания клиентов растет в условиях конкуренции между компаниями.

По заявлению компании, привлеченные деньги будут использованы для найма новых сотрудников как в Эстонии, так и за рубежом, а также для улучшения продукта, чтобы сделать решение более подходящим для еще более крупных клиентов.