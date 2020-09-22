Десять депутатов Госдумы России госпитализированы с коронавирусом

«На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке, и тех, у кого есть антитела, перевалило за 50 человек. Десять депутатов находятся в больницах», — сказал Володин, отметив, что будет неправильным называть фамилии депутатов.

По словам председателя Госдумы, болезнь у депутатов протекает по-разному, добавив, что их задача — «сделать парламент работоспособным».

Мы предложили те меры, которые позволяют нам работать, собираясь в этом зале с максимальной численностью", - сказал Володин на заседании.