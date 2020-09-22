Десять депутатов Госдумы России госпитализированы с коронавирусом

Более 50 депутатов Государственной думы РФ уже переболели коронавирусом или имеют к нему антитела, десять депутатов на данный момент лечатся от инфекции в больнице, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время планерного заседания.
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«На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке, и тех, у кого есть антитела, перевалило за 50 человек. Десять депутатов находятся в больницах», — сказал Володин, отметив, что будет неправильным называть фамилии депутатов.
По словам председателя Госдумы, болезнь у депутатов протекает по-разному, добавив, что их задача — «сделать парламент работоспособным».
Мы предложили те меры, которые позволяют нам работать, собираясь в этом зале с максимальной численностью", - сказал Володин на заседании.
В Госдуме, между тем, продолжают действовать ограничения по допуску в здания, а также режим дистанцирования. Депутатов в возрасте руководство нижней палаты ранее попросило работать из дома.