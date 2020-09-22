Главврач PERH: в Ида-Вирумаа ношение масок должно стать обязательным

Тальвинг напомнил, что ношение масок – это основная защита от инфекций, которую люди используют уже много лет.

"Во время введения первых мер число зараженных только увеличивалось или же оставалось стабильным, а в тот момент, когда защитные маски стали обязательными, тренд стал спадать", – сказал Тальвинг.

"Согласно новой гипотезе, маски не только помогают предотвратить инфекции, но и снижают дозу вируса, которую получает человек", – добавил он.