Вт, 22.09.2020
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Фридрих Мерц

Главврач PERH: в Ида-Вирумаа ношение масок должно стать обязательным

Старший врач Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Тальвинг сказал, что с лета в отделение интенсивной терапии не поступил ни один человек, на котором можно было бы проверить эффективность дексаметазона.

ФОТО: Tairo Lutter

Главный врач Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Талвинг. Автор: Кайрит Лейбольд/ERR

Главврач Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Пеэп Тальвинг заявил, что в Ида-Вирумаа ношение масок в публичных местах должно быть обязательным, но президент союза врачей Яан Сютть не считает такое решение рациональным, пишет Rus.ERR.

Тальвинг напомнил, что ношение масок – это основная защита от инфекций, которую люди используют уже много лет. 

"Во время введения первых мер число зараженных только увеличивалось или же оставалось стабильным, а в тот момент, когда защитные маски стали обязательными, тренд стал спадать", – сказал Тальвинг.

"Согласно новой гипотезе, маски не только помогают предотвратить инфекции, но и снижают дозу вируса, которую получает человек", – добавил он.

Президент союза врачей Яан Сютть сказал, что никаких основополагающих знаний о защитных масках и коронавирусной инфекции не прибавилось, есть только гипотезы. 

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