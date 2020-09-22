Главврач PERH: в Ида-Вирумаа ношение масок должно стать обязательным

Главный врач Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Талвинг. Автор: Кайрит Лейбольд/ERR
Главврач Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Пеэп Тальвинг заявил, что в Ида-Вирумаа ношение масок в публичных местах должно быть обязательным, но президент союза врачей Яан Сютть не считает такое решение рациональным, пишет Rus.ERR.
Тальвинг напомнил, что ношение масок – это основная защита от инфекций, которую люди используют уже много лет.
"Во время введения первых мер число зараженных только увеличивалось или же оставалось стабильным, а в тот момент, когда защитные маски стали обязательными, тренд стал спадать", – сказал Тальвинг.
"Согласно новой гипотезе, маски не только помогают предотвратить инфекции, но и снижают дозу вируса, которую получает человек", – добавил он.
Президент союза врачей Яан Сютть сказал, что никаких основополагающих знаний о защитных масках и коронавирусной инфекции не прибавилось, есть только гипотезы.