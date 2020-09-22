Фото и видео ⟩ Возле здания школы произошел сильный пожар, сгорел деревянный сарай

Вызов на улицу Кунгла поступил сегодня в 16.17. Руководитель спасательных работ на месте происшествия около 16.30 сообщил, что когда прибыли спасатели, сарай горел открытым огнем.

"Сейчас я больше ничего не знаю. Здесь стояли три машины, две из них увезли. Сейчас ищем хозяина, передняя часть у нее повреждена», - сказал он о стоящей рядом с сараем Toyota, краска на капоте которой начала пузыриться из-за пламени.

Известно, что в результате пожара никто не пострадал. «Дом был рядом, ветер был приличный», - сказал спасатель, по мнению которого, это была счастливая случайность.