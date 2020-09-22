Из-за повышенного коронавирусного риска Юри Ратаса на этой неделе в Брюсселе не ждут

В частности, президент Совета Шарль Мишель узнал, что офицер службы безопасности, с которым он встречался ранее на прошлой неделе, cдал положительный тест на коронавирус.

По словам официального представителя Мишеля Баренда Лейтса, президента Совета регулярно проверяют на наличие коронавируса. Вчерашний тест был отрицательным. Однако Мишель должен соблюдать законы своей страны, Бельгии, и отправляться на карантин при контакте с носителем вируса.

Такие темы, как отношения ЕС с Китаем и Турцией и единый цифровой рынок, были в повестке дня запланированного на эту неделю внеочередного совета на котором Эстонию представлял бы премьер-министр Юри Ратас.

В дополнение ко внеочередному заседанию Совета, передвинутому теперь на начало октября, 15-16 октября состоится также встреча лидеров ЕС.