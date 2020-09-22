Министерство образования: несмотря на коронавирус, школы хорошо справились с началом учебного года

За прошедшую неделю Министерство образования и науки Эстонии связалось с более чем 530 учебными заведениями чтобы обсудить, как COVID-19 повлиял на их работу, получить представление о предпринятых мерах предосторожности и выяснить, какую помощь или информацию школы хотели бы получить от министерства.
«Полученная информация в очередной раз подтвердила, что образовательные учреждения Эстонии действуют с умом и продуманно, как при обеспечении безопасности учащихся, так и при предоставлении качественного образования, – сказала министр образования и науки Майлис Репс. – Обратная связь поможет министерству выяснить, в какой поддержке нуждаются наши школы, чтобы и в условиях распространения коронавируса наши ученики получали отличное образование, а учителя могли качественно делать свою работу».
Министерство также собирало обратную связь и во время чрезвычайного положения.
Чиновники Министерства образования и науки на минувшей неделе связались со всеми общеобразовательными школами и профессиональными училищами Эстонии. Из 561 учебного заведения удалось пообщаться с более чем 530 директорами. С теми, с кем на прошлой неделе поговорить не удалось, попробуют связаться еще раз. Также снова свяжутся с теми школами, чьи вопросы требовали дополнительного внимания.
Директора задавали много вопросов, связанных с влиянием здоровья на организацию обучения, и ответы на эти вопросы содержатся в инструкциях Департамента здоровья и Общества семейных врачей, которые министерство сегодня выслало школам вместе с дополненными рекомендациями по организации обучения. При составлении дополнительных рекомендаций министерство исходило как из обратной связи, полученной от образовательных учреждений, так и из ежедневно поступающих в министерство вопросов.
Готовность к дистанционному обучению
Школы подтвердили, что они многому научились весной, когда учебная работа велась дистанционно. Для того, чтобы лучше проанализировать полученный опыт и взять на вооружение лучшие методы, школы организовали семинары для учителей и провели мероприятия по обмену опытом, также ведется работа над повышением цифровой грамотности учащихся.
Управление дистанционным обучением в школах в целом продумано, 75% школ подтвердили, что с этим проблем нет. В отличие от весеннего периода, когда возникла неразбериха в связи с большим количеством разнообразных интернет-платформ, в большинстве учебных заведений достигнуты договоренности о том, какие цифровые решения используются.
С точки зрения организации наибольшую сложность представляет одновременная организация обучения для тех, кто находится в школе и для тех, кто из-за самоизоляции участвует в обучении дистанционно. Подходящее решение помогают отыскать школьные инфотехнологи, школы могут обратиться за советом и к инфотехнологам Департамента по делам образования и молодежи.
Большая часть школ проводит контактное обучение, однако ведется подготовка к возможному дистанционному обучению. Дистанционно учатся в первую очередь ученики третьей ступени основной школы и гимназисты. Это значит, что в определенные дни недели ученики занимаются дома или время от времени в школе устраивается неделя дистанционного обучения. В единичных школах дистанционно учатся иногда и дети второй ступени основной школы. Также есть школы, где для сохранения готовности к дистанционному обучению пару раз в семестр проводят дни э-обучения, таким образом ученикам прививают навыки самостоятельной работы и планирования собственного времени.
Для того, чтобы сократить количество контактов, некоторые школы изменили продолжительность уроков или время их начала, организованы более длинные перемены на улице, обучение на свежем воздухе, обеденные перемены в разное время и организация учебной работы в несколько смен.
Большая часть школ хорошо оснащены компьютерами, однако многие подчеркнули, что если возникнет необходимость всеобщего перехода на дистанционное обучение, то потребуется помощь в обеспечении интернет-соединения. Средства индивидуальной защиты в школах по большей части имеются, скорее в школах еще не до конца привыкли ими пользоваться.
Обучение детей с особыми потребностями и экзамены
Работа с детьми с особыми потребностями в условиях возможного дистанционного обучения продумана гораздо тщательнее, чем весной. Однако имеются и ученики, работа с которыми дистанционно представляет большую сложность, поэтому очень важно предоставить таким учащимся возможности для контактного обучения в течение как можно более долгого времени. С этого года на портале E-koolikott есть цифровые учебники для тех, кто учится по упрощенной учебной программе, также по-прежнему работает кризисный телефон центров Rajaleidja.
Довольно много вопросов касалось того, как в этом учебном году будет проходить окончание школы. В соответствии с изменениями, связанными с тем, что весной в стране действовало чрезвычайное положение, в этом учебном году сдача исследовательской работы или практической работы не является условием окончания школы. Педсовет школы имеет право оценить, было ли в условиях чрезвычайного положения возможно сдать исследовательскую или практическую работу. Если школа решит, что это не было возможно, то ученик может закончить школу не сдавая исследование, практическую работу или школьный экзамен. На данный момент все стороны должны исходить из того, что экзамены в основной школе и государственные экзамены пройдут, как запланировано.