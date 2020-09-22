Галерея ⟩ В Таллинне отметили День сопротивления

Сегодня в Таллинне эстонские академические организации отметили День сопротивления, чтобы почтить память тех, кто пытался восстановить государственную независимость Эстонии в период между двумя оккупациями, пишет Postimees.
Мероприятия Дня сопротивления начались утром в 9 часов утра на таллиннском кладбище Метсакальмисту на могиле Отто Тифа. Именно правительство во главе с Отто Тифом в сентябре 1944 года заявило о продолжении деятельности и нейтралитете Эстонской Республики во Второй мировой войне. На могилу Тифа был возложен памятный букет и выступила министр народонаселения Рийна Солман. Присутствовали флагманы академических организаций.
В 10 часов утра были возложены венки к подножию монумента Победы в Освободительной войне, и министр обороны Юри Луйк выступил с речью.
Кульминацией мероприятия в 18.45 стало шествие академических организаций от Ратушной площади по улице Харью до площади Вабадузе. Затем у подножия Креста свободы состоялась торжественная встреча с флагманами.