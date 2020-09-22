В аэропорту Хельсинки начнут использовать собак для распознавания больных COVID-19

В эксперименте будут задействованы 16 собак - по четыре собаки в одну смену.

Пассажиров будут просить провести салфеткой по коже, после чего эту салфетку будут давать обнюхать специально обученным собакам. Если собака распознает вирус, то пассажиру придется пройти на медицинскую проверку.

Согласно исследованию ветеринарного факультета Университета Хельсинки, прошедшие специальные тренировки служебные собаки способны распознать запах, типичный для заболевших COVID-19, практически со 100% точностью.

Ранее сообщалось, что ученые в Финляндии пришли к выводу, что собаки способны при помощи обоняния определять больных коронавирусом.