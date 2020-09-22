Департамент шоссейных дорог: строительство четырехполосных дорог займет 15 лет

По словам главы отдела развития транспорта и инвестиций Министерства экономики и коммуникаций Индрека Гайлана, у Эстонии перед Европейским Союзом также стоит цель, согласно которой основная сеть в плане дорог должна быть завершена в 2030 году.

По оценке Департамента шоссейных дорог, завершить строительство дорог планируется только к 2035 году. «Если сегодня мы посмотрим на развитие дорог типа 2+2, их можно будет построить за 15 лет», - сказал директор по стратегическому планированию Департамента шоссейных дорог Мартин Ленги, добавив, что это подразумевает правильную подготовку, предварительные проекты, оценку воздействия на окружающую среду, основной проект, а затем еще и реализацию.