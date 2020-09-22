Правительство может ограничить число зрителей на мероприятиях в закрытых помещениях

Это произойдет если правительство решит прислушаться к сегодняшнему докладу научного совета по коронавирусу о ситуации в Эстонии и Европе.

Научный совет также рекомендует в регионах, где уровень заболеваемости растет, а это Таллинн и Ида-Вирумаа, носить маски в закрытых помещениях.