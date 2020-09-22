Правительство может ограничить число зрителей на мероприятиях в закрытых помещениях

В предстоящий четверг правительство Эстонии может снизить максимальное разрешенное число участников мероприятий, проводимых в помещениях, с нынешних 1500 до 750, сообщает Rus.ERR.
Это произойдет если правительство решит прислушаться к сегодняшнему докладу научного совета по коронавирусу о ситуации в Эстонии и Европе.
Научный совет также рекомендует в регионах, где уровень заболеваемости растет, а это Таллинн и Ида-Вирумаа, носить маски в закрытых помещениях.
Наконец, возможно, в ближайшее время срок самоизоляции для вернувшихся из стран с высоким уровнем заболеваемости снизят до 10 дней.