Хельме: на борьбу с отмыванием денег будут выделены дополнительные средства и силы

Во вторник Хельме встретился с Луисом Фри и командой адвокатского бюро Freeh Sporkin & Sullivan, которое консультирует правительственные учреждения Эстонии в связи с нарушениями правил по борьбе с отмыванием денег в США, сообщило Министерство финансов.

«Эстонское государство придерживается нулевой терпимости к отмыванию денег, поскольку оно может серьезно отразиться на нашей экономике и безопасности. Отмытые через Эстонию «грязные» деньги могут быть использованы для нападения на наши интересы, финансирования терроризма или подрывающей наши национальные интересы деятельности», - сказал Хельме.

«Репутация Эстонии пострадала от прошлых эпизодов отмывания денег. Ведомства разных стран возбудили расследования в связи с нарушением требований по борьбе с отмыванием денег в действовавших в Эстонии банках или их филиалах. Важно, чтобы эти прошлые эпизоды были основательно расследованы», - сказал Хельме.

На встрече в том числе обсуждалась структура эстонских правовых актов и институциональных рамок борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Команда Freeh Sporkin & Sullivan в том числе получила обзор базовых принципов составляемой сейчас государственной оценки рисков, целью которой является более качественное управление в Эстонии рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Команда Freeh Sporkin & Sullivan этим летом приступила к активной работе, мы в том числе заключили соглашение о конфиденциальности с финансовой инспекцией Эстонии и вскоре заключим соглашение о конфиденциальности с государственной прокуратурой», - сказал Луис Фри.

«Мы оказываем правительству Эстонии поддержку в переговорах с учреждениями США. Конечная цель нашей работы — добиться того, чтобы нарушившие правила борьбы с отмыванием денег финансовые учреждения ответили за свои действия, позволив тем самым компенсировать огромный финансовый и репутационный ущерб, который пришлось понести Эстонии», - добавил Фри.

Адвокатское бюро Freeh Sporkin & Sullivan оказывает правительству Эстонии услуги правовой консультации и представляет Эстонию по связанным с банками Северных стран эпизодам отмывания денег, происходившего посредством дочерних предприятий и филиалов в Эстонии и других Балтийских странах. Эпизоды касаются передвижения сумм в размере многих миллиардов долларов США, нарушившего местное и международное право.