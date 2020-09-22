Эстонии угрожает штраф за нежелание бороться с расизмом и ксенофобией

В конце ноября 2008 года Европейский союз договорился бороться с расизмом и ксенофобией с помощью мер криминального права. В законодательства должны были быть включены отдельные положения об уголовных наказаниях за публичные высказывания, разжигающие ненависть, сообщает ERR.

Например, публичное подстрекательство к насилию в отношении людей по признаку национальности, цвета кожи, религии или убеждений может быть уголовным преступлением. Расследование уголовных преступлений не будет зависеть от сообщения о преступлении конкретной жертвы. Такие требования вытекают из рамочного решения, принятого Советом Европы в 2008 году.

Поскольку Эстония не внесла соответствующие изменения в свои законы, Европейская Комиссия угрожает нам судебным разбирательством по делу о нарушении.

«Какие-то письма были отправлены тем государствам-членам ЕС, против которых у Комиссии есть возражения. Эстонская Республика письмо еще не получила, мы должны спокойно дождаться его, прочитать, посмотреть, в чем нас обвиняют, и тогда соответствующим образом нужно будет спланировать наши дальнейшие действия », - сказал министр юстиции Райво Аэг.

По словам Аэга, при перенятии такой директивы необходимо соблюдать осторожность, чтобы не ограничивать свободу выражения мнения.

"Пирожные Moorapea больше не продаются, и мороженое эскимо запрещено, и это ненормальная тенденция, что мы начали заниматься такими аспектами, когда некоторые очень традиционные исторические подходы и названия теперь стали совершенно неприемлемыми и провоцируют расизм и ксенофобию", - сказал министр.

«Если эта процедура наложит штраф на Эстонию, мы заплатим этот штраф. Мы заранее обратимся в суд. Этот процесс определенно займет годы, но мы просто не позволим сесть себе на шею", - сказал министр внутренних дел Март Хельме.