Попов сравнил британскую и российскую вакцины. Какая лучше?

Ограничительные меры в свое время были абсолютно оправданными. Сегодня уже нет тотальных ограничений. Правительство и Департамент здоровья стараются реагировать локально, благодаря чему не страдают люди, проживающие в более благополучных регионах.

Сегодня мы по-другому реагируем и на ситуацию в школах и детских садах. В них применяется индивидуальный подход.

– Весной вы были активным сторонником запретов на массовые мероприятия. Вы и сейчас не изменили свою позицию?

– Для меня очень важно снизить риски. В любом случае решение будет выносить правительство. Считаю, что каждый организатор мероприятия, вплоть до семейного застолья, мог бы с этим повременить, особенно – в Ида-Вирумаа.

На северо-востоке сегодня больше 100 заболевших на 100 тысяч населения. Это тревожит. При этом большие очаги заболевания до 60-70 человек, например в шахтах, взяты под контроль, люди уже выздоровели.

– При каких показателях вы будете настаивать на закрытии региона?

– Меры реагирования сейчас обсуждаются. В любом случае это будет делаться ступенчато, что не означает полного запрета на все мероприятия. Всё будет зависеть от уровня заражения, количества очагов и способности их контролировать.

Показатель в 100 заболевших на 100 тысяч населения еще позволяет проводить определенные мероприятия, используя средства защиты. Очень советуем использовать маски! 6

– Станут ли маски обязательными в общественных местах?

– В Ида-Вирумаа каждый человек должен четко понимать, что в больших трудовых коллективах, в общественном транспорте, в кино и театре нужно надевать маску.

На сегодняшний день ношение маски – это зона личной ответственности каждого человека. Мы будем однозначно рекомендовать населению носить маски, а правительству – применять эти меры. Маски эффективны! 6

Во-первых, уменьшается распространение вируса. Во-вторых, уменьшается количество частиц, попавших в дыхательные пути, что способствует более легкому течению болезни и быстрому выздоровлению.

– Можно ли расценивать возобновление работы кризисного штаба как начало возврата к запретам? Новые жесткие ограничения и чрезвычайное положение теперь не за горами?

– Не стоит связывать системные ограничения на государственном уровне с работой нашего штаба. Медицинскому штабу сейчас приходится собираться в первую очередь из-за увеличения локальных вспышек заболевания в Ида-Вирумаа и в Таллинне, Харьюмаа. Увеличивается также количество людей, которым требуется больничное лечение.

Параллельно мы столкнулись с другой проблемой – коронавирусная инфекция проникла в больницы. Речь идет о центральных больницах Ида-Таллинна и Ида-Вирумаа. Это вынуждает уменьшать уровень предоставляемых услуг, сокращая объем планового лечения.

– Может ли быть приостановлено плановое лечение по всей Эстонии?

– Сегодня мы не говорим о приостановке планового лечения по всей Эстонии. В обозримом будущем это не должно стать темой для разговора. Сейчас мы имеем дело с локальными ограничениями в конкретных больницах. 6