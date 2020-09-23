Ср, 23.09.2020
Нынешняя ситуация – это нарушение прав человека. Яна Тоом
Яна Тоом
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  • Студия Postimees: кризисный штаб возобновляет работу – ждем новых запретов?
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Студия Postimees: кризисный штаб возобновляет работу – ждем новых запретов?
13:00

Сегодня возобновил работу кризисный штаб Департамента здоровья, созданный минувшей весной во время чрезвычайного положения. Означает ли это начало возврата к жестким ограничениям?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире новый старый медицинский руководитель кризисного штаба, заведующий Центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов. Смотрите интервью в 13:00!

  • Какие первоочередные задачи ставит перед собой кризисный штаб?
  • Насколько проще сейчас будет бороться с коронавирусом, чем весной?
  • Новая волна будет страшнее? О чем говорят прогнозы?
  • В каком режиме сейчас работают экстренные службы? И как будет координироваться сотрудничество с больницами?
  • Есть ли угроза для планового лечения? 
  • Какие из ограничительных мер оказались наиболее эффективными?
  • Какие можно не применять?

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