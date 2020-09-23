Студия Postimees: кризисный штаб возобновляет работу – ждем новых запретов?
Сегодня возобновил работу кризисный штаб Департамента здоровья, созданный минувшей весной во время чрезвычайного положения. Означает ли это начало возврата к жестким ограничениям?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире новый старый медицинский руководитель кризисного штаба, заведующий Центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов. Смотрите интервью в 13:00!
- Какие первоочередные задачи ставит перед собой кризисный штаб?
- Насколько проще сейчас будет бороться с коронавирусом, чем весной?
- Новая волна будет страшнее? О чем говорят прогнозы?
- В каком режиме сейчас работают экстренные службы? И как будет координироваться сотрудничество с больницами?
- Есть ли угроза для планового лечения?
- Какие из ограничительных мер оказались наиболее эффективными?
- Какие можно не применять?