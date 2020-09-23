Рейтинги: поддержка "Отечества" упала ниже избирательного порога

Согласно последним опросам, проведенным в период с 25 августа по 21 сентября, за реформистов голоса готовы отдать 33,2% (спад на 0,4% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 23,7% опрошенных (+0,5%).

Консервативную народную партию поддерживает 15,2%. Это на 0,4% меньше, чем неделей ранее. За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 8,6% процентов респондентов (+0,4%). За ней расположилась "Ээсти 200" (8,4%), поддержка которой снизилась на 0,6 процента. "Отечество" поддерживает 4,8% респондентов. Зеленых поддерживает 2,8% опрошенных.

Совокупная поддержка коалиционных партий (43,7%) на 1,9 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (41,8%). Последний раз совокупный рейтинг оппозиции опережал коалицию в феврале 2020 года.

Всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.