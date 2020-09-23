Ср, 23.09.2020
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Алексей Бляхин
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Союзники проведут тренировочные полеты над Эстонией

Eurofighter Typhoon.

ФОТО: Kaitseväe peastaap

На этой рабочей неделе - со среды и до конца недели - над Эстонией состоятся очередные тренировочные полеты дислоцированных в Эмари истребителей ВВС Германии Eurofighter Typhoon.

Самолеты совершают полеты на высоте не ниже 152 метров, то есть 500 футов, и предпочтительно вдали от населенных пунктов, сообщил Генштаб Сил обороны.

Страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе бреющих полетов.

По решению Северо-Атлантического альянса, ВВС стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в альянс.

Второе участвующее в миссии авиаподразделение дислоцировано на авиабазе Шяуляй в Литве — сейчас это подразделение ВВС Италии, использующее истребители Eurofighter Typhoon.

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