Репс: вопрос о временном снижении зарплат учителям активно обсуждался весной

"Весной, когда мы действительно все сидели по домам, дебаты велись скорее о снижении зарплат учителей, и мы должны были обосновывать, почему здесь нельзя идти на резкое сокращение", - сказала Репс во вторник в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, комментируя публикуемые родителями в соцсетях язвительные комментарии о выплате родителям учительской зарплаты, если их дети переводятся на дистанционное обучение.

"Были дискуссии с местными самоуправлениями, например, о том, что если детские сады закрыты, то сократить зарплаты на 25%, если в школах не проводятся занятия по интересам, дополнительные уроки. Увы, были и примеры, когда за счет дополнительных уроков действительно экономили, а это могла быть треть зарплаты для некоторых учителей. Так что таких споров весной было много", - добавила министр.