Малый бизнес выступил против выплаты компенсации по больничному с первого дня заболевания

По мнению организации, принятие законопроекта в его нынешнем виде неприемлемо для работодателей, особенно для малого бизнеса, сообщила в среду пресс-служба EVEA.

Организация отмечает, что из-за коронавируса предприятия и так оказались в трудной ситуации, поскольку в отсутствии ушедшего на самоизоляцию или на больничный работника приходится экстренно искать замену, в том числе выплачивая бонусы другим сотрудникам из-за увеличения рабочей нагрузки.

В EVEA также придерживаются мнения, что работодатель так и так платит социальный налог и что в кризисной ситуации, когда выживание фирм находится под вопросом, а многие из них вынуждены сокращать работников, нецелесообразно возлагать на них дополнительную нагрузку.

Согласно представленному социал-демократами законопроекту, начиная с первого дня заболевания у работников могло бы быть право на компенсацию в размере 80 процентов от их заработной платы, а также оппозиционная партия предложила, чтобы первые восемь дней больничного государство и работодатель оплачивали бы поровну, а с девятого дня заболевания все расходы несла бы уже только Больничная касса.