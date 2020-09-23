Ср, 23.09.2020
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Танель Кийк
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Малый бизнес выступил против выплаты компенсации по больничному с первого дня заболевания

Больничный

ФОТО: Arvo Meeks

Ассоциация малых и средних предприятий Эстонии (EVEA) выступила против законопроекта Социал-демократической партии, предлагающего предоставить работникам право на получение компенсации по больничному листу с первого дня заболевания, пишет Rus.ERR.

По мнению организации, принятие законопроекта в его нынешнем виде неприемлемо для работодателей, особенно для малого бизнеса, сообщила в среду пресс-служба EVEA.

Организация отмечает, что из-за коронавируса предприятия и так оказались в трудной ситуации, поскольку в отсутствии ушедшего на самоизоляцию или на больничный работника приходится экстренно искать замену, в том числе выплачивая бонусы другим сотрудникам из-за увеличения рабочей нагрузки.

В EVEA также придерживаются мнения, что работодатель так и так платит социальный налог и что в кризисной ситуации, когда выживание фирм находится под вопросом, а многие из них вынуждены сокращать работников, нецелесообразно возлагать на них дополнительную нагрузку.

Согласно представленному социал-демократами законопроекту, начиная с первого дня заболевания у работников могло бы быть право на компенсацию в размере 80 процентов от их заработной платы, а также оппозиционная партия предложила, чтобы первые восемь дней больничного государство и работодатель оплачивали бы поровну, а с девятого дня заболевания все расходы несла бы уже только Больничная касса.

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