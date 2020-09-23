Фото ⟩ Дорожный рабочий, устроивший стрельбу в Ласнамяэ, осужден на длительный срок

Суд обязал Дорошкевича ежемесячно платить потерпевшему, который в результате выстрелов потерял зрение, 500 евро до его полного выздоровления. Кроме того, стрелок должен выплатить своей жертве компенсацию в размере 30 000 евро.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняла Дорошкевича в покушении на убийство, так как в ночь на 2 августа в ходе ссоры он выстрелил в лицо 35-летнему мужчине из своего легального пистолета Glock.

Врачи смогли спасти жизнь потерпевшего, но в результате ранений он ослеп. Чудесным образом выживший Артем рассказал в суде, что Дорошкевич сделал первый выстрел в воздух, а затем направил оружие в его сторону и произвел шесть выстрелов. Две пули попали в голову, оставшиеся четыре — в тело.

По словам защитника, Дорошкевич взял с собой пистолет потому, что у его коллег из Tallinna Teede AS, которые по ночам производили дорожные работы, ранее происходили конфликты с пьяными прохожими.

Дорошкевич — сильный кикбоксер, который завоевал серебряную медаль на Baltic Open. Во время судебного процесса подсудимый не находился под стражей но он был под электронным надзором.