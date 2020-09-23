KV.EE: если продавец квартиры не пойдет на уступки и не снизит цену, он останется без покупателя

В начале 2020 года средняя цена выставленных на продажу на портале недвижимости KV.EE таллиннских квартир составляла немногим более 2400 € / м². В августе она упала до 2350 € / м². Таким образом, с начала года цены снизились незначительно - на 3%.

«Изменение цен незначительно, по крайней мере, на данный момент. Однако важно, что прежний непрерывный рост цен был остановлен. Количество предложений увеличилось более чем на 10% по сравнению с началом года. Чтобы найти покупателя и ускорить сделку купли-продажи, продавцы недвижимости были готовы пойти на уступки в цене», - прокомментировал Тарво Теслон.

При анализе воздействия коронавируса на рынок недвижимости есть соблазн провести параллели с 2007-2010 годами. В 2007 году максимальная цена выставленных на продажу квартир равнялась 2000 евро за м2, а за три года, к 2010-му, упала до 1200 евро. Таким образом, за три года цены упали на 40%.

ФОТО: KV.EE

«Трудно поверить, что в ближайшие годы мы увидим подобное падение цен. Согласно сегодняшним экономическим прогнозам, влияние коронавируса будет более краткосрочным. Ожидается, что восстановление экономики начнется в следующем году. Кроме того, перед падением у нас не было ценового перегрева, или ценового пузыря. Это означает, что ожидающееся падение цен должно быть более краткосрочным и значительно меньшим», - сказал Тарво Теслон.

Однако столичному квартирному рынку вряд ли удастся избежать падения цен. Растет число оставшихся без работы сокращенных сотрудников крупных компаний. Предыдущий быстрый рост заработной платы, который привел к увеличению их покупательной способности, сменился замораживанием роста заработной платы в лучшем случае и ее снижением в худшем случае. Растет число заболевших ковидом. Рискуют закрыться многие фирмы, занимающиеся обслуживанием населения.

«Неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне с одной стороны, а также жесткие экономические факторы с другой заставляют нас прогнозировать, что в следующие 12 месяцев ценовые ожидания продавцов квартир упадут вплоть до десяти процентов, - прогнозирует Тарво Теслон. - Если вы выставили на продажу квартиру еще в докоронакризисные времена и не хотите менять цену, предложите потенциальному покупателю скидку во время устных переговоров. Тот, кто будет настаивать на фиксированной цене, останется без покупателя».

В большинстве уже сделанных прогнозов предполагается восстановление экономики в 2021 году. Этот факт повлияет и на рынок недвижимости, и повышение запрашиваемых продавцами цен станет реальностью.

«Повышение цен на квартиры может начаться после того, как экономика и средняя заработная плата снова начнут расти, а уровень безработицы снизится. Надеемся, что во второй половине следующего года мы увидим положительную динамику цен», - сказал Тарво Теслон.