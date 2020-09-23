В Эстонии коронавирусом заболели еще 57 человек

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где заразилось 37 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось семь, в Ляэнемаа — два, в Хийумаа и Пярнумаа — по одному новому случаю. Еще в девяти случаях место жительства больного в Регистре народонаселения не указано.

Из 37 новых случаев в Харьюмаа (30 в Таллинне) в четырех речь идет о тесном контакте с носителями вируса, еще в восьми — о сотрудниках Восточно-Таллиннской центральной больницы. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются.

В одном случае, установленном с 20 по 21 сентября, вирус был привезен из Польши, в семи случаях заражение произошло при тесном контакте с инфицированными. Еще два случая связаны с Восточно-Таллиннской центральной больницей (один сотрудник и один пациент).

Всего под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится шесть активных очага, из которых с очагом Gourmet Coffee, то есть вспышкой после празднования дня рождения в Кадриорге, связано 26 человек, с Таллиннским детсадом «Мянни» – десять человек, со вспышкой на рабочем месте — шесть человек. По состоянию на сегодняшнее утро к очагу Ляэнемереской гимназии относятся 19 заболевших человек, а к Восточно-Таллиннской центральной больнице — 11 зараженных.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1912 человека, из которых 235 больны.

Из семи новых случаев, диагностированных в Ида-Вирумаа, два связаны с тесным контактом с ранее инфицированными людьми, в двух случаях заражение произошло на работе, в одном случае вирус был привезен из России. Обстоятельства остальных заражений все еще выясняются. Всего в Идаском регионе пять активных очагов: семь человек связаны с очагом на рабочем месте в Кохтла-Ярве, 11 человек имеют отношение к очагу на рабочем месте в Силламяэ. По состоянию на сегодняшнее утро с очагом в кругу знакомых связано 29 больных. В основной школе Таммику к очагу имеют отношение 11 человек. Сегодня утром в Кохтла-Ярве добавился очаг, связанный с празднованием дня рождения, там заболели пять человек. Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 816 человек, из которых заболели 149.

В настоящий момент в Лыунаском регионе три вспышки — день рождения в Выру (22 человека) и путешествие в Италию (девять больных), похороны (11 человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся 206 человек, из которых заболели 32.

Два новых заражения в Ляэнемаа имеют отношение к мероприятию Vanakino в рамках Дней ностальгии. В случае на Хийумаа вирус был привезен из путешествия Латвия-Литва-Польша. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения находятся 113 человек, из них заразились 11.