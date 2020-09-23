В Эстонии коронавирусом заболели еще 57 человек
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 374 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 57 проб.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где заразилось 37 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось семь, в Ляэнемаа — два, в Хийумаа и Пярнумаа — по одному новому случаю. Еще в девяти случаях место жительства больного в Регистре народонаселения не указано.
Из 37 новых случаев в Харьюмаа (30 в Таллинне) в четырех речь идет о тесном контакте с носителями вируса, еще в восьми — о сотрудниках Восточно-Таллиннской центральной больницы. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются.
В одном случае, установленном с 20 по 21 сентября, вирус был привезен из Польши, в семи случаях заражение произошло при тесном контакте с инфицированными. Еще два случая связаны с Восточно-Таллиннской центральной больницей (один сотрудник и один пациент).
Всего под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится шесть активных очага, из которых с очагом Gourmet Coffee, то есть вспышкой после празднования дня рождения в Кадриорге, связано 26 человек, с Таллиннским детсадом «Мянни» – десять человек, со вспышкой на рабочем месте — шесть человек. По состоянию на сегодняшнее утро к очагу Ляэнемереской гимназии относятся 19 заболевших человек, а к Восточно-Таллиннской центральной больнице — 11 зараженных.
Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1912 человека, из которых 235 больны.
Из семи новых случаев, диагностированных в Ида-Вирумаа, два связаны с тесным контактом с ранее инфицированными людьми, в двух случаях заражение произошло на работе, в одном случае вирус был привезен из России. Обстоятельства остальных заражений все еще выясняются. Всего в Идаском регионе пять активных очагов: семь человек связаны с очагом на рабочем месте в Кохтла-Ярве, 11 человек имеют отношение к очагу на рабочем месте в Силламяэ. По состоянию на сегодняшнее утро с очагом в кругу знакомых связано 29 больных. В основной школе Таммику к очагу имеют отношение 11 человек. Сегодня утром в Кохтла-Ярве добавился очаг, связанный с празднованием дня рождения, там заболели пять человек. Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 816 человек, из которых заболели 149.
В настоящий момент в Лыунаском регионе три вспышки — день рождения в Выру (22 человека) и путешествие в Италию (девять больных), похороны (11 человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся 206 человек, из которых заболели 32.
Два новых заражения в Ляэнемаа имеют отношение к мероприятию Vanakino в рамках Дней ностальгии. В случае на Хийумаа вирус был привезен из путешествия Латвия-Литва-Польша. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения находятся 113 человек, из них заразились 11.
Департамент здоровья подчеркивает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
Госпитализированы 26 человек
По состоянию на утро 23 сентября в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализировано 26 человек, два пациента находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали восемь человек, одного перевели из Ида-Вируской центральной больницы в другое медучреждение. Открыто четыре новые истории болезни.
На сегодня в больницах завершено 442 случая заболевания COVID-19 у 429 человек.
По состоянию на 23 сентября выздоровели 2 388 человек. Из них истории болезни 1 818 человек (76,1%) завершены, у 570 человек (23,9%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 33,71.
Всего в Эстонии сделано более 194 000 первичных тестов, из них 3033 , т.е. 1,55 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.