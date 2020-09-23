Ср, 23.09.2020
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Алексей Бляхин

Нарва встретила осень концертом, согревающим сердца

Во вторник вечером началась астрономическая осень, и по традиции в этот день Нарва получила титул Осенней столицы Эстонии. Символический посох сезонной столицы вручил мэру Нарвы Алексею Евграфову вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. Обширная культурная программа, которая запланирована на ближайшие три месяца, началась с совместного выступления Владимира Чердакова и Нарвского симфонического оркестра под управлением Анатолия Щура.

На церемонию в Нарву приехали представители городских властей Летней столицы Пярну, Зимней столицы Отепя и собственно столицы Эстонии Таллинна. Кроме посоха Нарва получила символические подарки - корзину с отражателями, заряженными летним пярнуским солнцем и корзину с плодами урожая из окрестностей Отепя. Вадим Белобровцев рассказал, что Таллинн борется за титул Зеленой столицы Европы, поэтому он привез в подарок мусорный контейнер для окурков.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов сказал на церемонии, что считает город самым красивым именно осенью. Он сообщил, что в конце следующего года в Нарве появится еще одно привлекательное для туристов место над рекой: на площадке так называемого пятикронового вида, откуда хорошо видны две крепости, будет построена смотровая площадка.

По словам мэра, особенность программы Осенней столицы в этом году заключается в том, что в ней выступают только артисты из Эстонии.

После церемонии на сцену концертного зала Geneva вышел Нарвский симфонический оркестр и музыкант Владимир Чердаков. Их совместная работа - программа Song & Symphony, в которой переплелись классическая музыка, русские и неаполитанские народные песни, старинные романсы и песни самого Владимира Чердакова, аранжировку которых сделали Анатолий Щур и его сын Максим.

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