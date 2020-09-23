Ср, 23.09.2020
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Герман Голуб

Начался второй этап застройки квартала Pikaliiva

Pikaliiva kvartal.

ФОТО: Merko Ehitus

Осенью будущего года будет закончено строительство двух четырехэтажных домов на 50  квартир - от однокомнатной до четырехкомнатной.

Квартал Pikaliiva находится в столичном районе Хааберсти недалеко от озера Харку.  Девелоперский проект включает в себя строительство десяти четырехэтажных жилых домов, первые четыре уже заселены, еще два дома будут сданы в следующем месяце, причем в продаже остались считанные квартиры.

В квартале Pikaliiva новых жителей ждут уютные квартиры с продуманной планировкой и дворы с симпатичными детскими площадками. Первые жители уже переехали в новые дома. 

Началась продажа квартир в новых домах квартала Pikaliiva по адресам Экке, 1 и Экке, 3.

ФОТО: Merko Ehitus

Многоквартирные дома квартала Pikaliiva относятся к классу энергопотребления B. Размеры квартир варьируются от 33 до 84 квадратных метров. Покупатель квартиры может выбрать один из шести пакетов внутренней отделки.

В домах экономичное водяное отопление, акцент сделан на звукоизоляцию внутриквартирных перегородок и повышенную теплоизоляцию внешних стен. Вокруг домов расположены парковочные места, дворы квартала благоустроены, есть детские площадки.

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