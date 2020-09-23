Начался второй этап застройки квартала Pikaliiva

Квартал Pikaliiva находится в столичном районе Хааберсти недалеко от озера Харку. Девелоперский проект включает в себя строительство десяти четырехэтажных жилых домов, первые четыре уже заселены, еще два дома будут сданы в следующем месяце, причем в продаже остались считанные квартиры.

В квартале Pikaliiva новых жителей ждут уютные квартиры с продуманной планировкой и дворы с симпатичными детскими площадками. Первые жители уже переехали в новые дома.

Началась продажа квартир в новых домах квартала Pikaliiva по адресам Экке, 1 и Экке, 3. ФОТО: Merko Ehitus

Многоквартирные дома квартала Pikaliiva относятся к классу энергопотребления B. Размеры квартир варьируются от 33 до 84 квадратных метров. Покупатель квартиры может выбрать один из шести пакетов внутренней отделки.

В домах экономичное водяное отопление, акцент сделан на звукоизоляцию внутриквартирных перегородок и повышенную теплоизоляцию внешних стен. Вокруг домов расположены парковочные места, дворы квартала благоустроены, есть детские площадки.