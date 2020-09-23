Исследование: студенты удивлены высокой стоимостью еды

В среднем студенты тратят на еду 141,60 евро в месяц, на жилье — 130,70 евро, а на досуг 65,20 евро. Ежемесячно студент в среднем тратит 541,20 евро.

«Важно как можно раньше привлекать детей к планированию семейного бюджета, чтобы они, например, знали, какова стоимость продуктов питания, потребительских товаров и услуг, чтобы в начале самостоятельной жизни они могли эффективнее планировать свои расходы. Родители и близкие являются примером для молодого поколения: они смотрят, как старшие распоряжаются деньгами, как делают накопления. 36% опрошенных студентов научились финансовой грамотности в процессе самостоятельной жизни. Лишь треть респондентов сказали, что обращаться с деньгами их научили родители», - сообщила руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийз Яэгер.

59 процентов опрошенных тратят в месяц менее 700 евро. Более чем у трети студентов доходы составляют от 500 до 1000 евро, а у семи процентов доход превышает тысячу евро. 60 процентам учащихся финансовую помощь оказывают родные и близкие. 78% студентов ответили, что родители помогают им продуктами питания.

67 процентов студентов совмещают учебу с работой. Треть работает на неполную ставку. Студенты старше 22 лет в основном трудятся полный рабочий день.

Три четверти студентов испытывает нехватку денег. Для 20% респондентов нехватка денег является ежемесячной проблемой. По сравнению с женщинами среди мужчин больше тех, кто берет в долг у друзей или прибегает к помощи быстрых кредитов. 21% студентов занимал деньги на те или иные нужды.

Треть ответивших считают, что очень хорошо подготовлены к самостоятельной жизни. Около 15% считают свою экономическую готовность к самостоятельной жизни средней. В основном это учащиеся в Таллинне студенты в возрасте от 18 лет до 21 года.

Четверть студентов учатся платно: 55 процентов опрошенных оплачивают учебу за счет зарплаты, 41 проценту помогают родители. Оставшиеся либо взяли учебный кредит, либо их учебу оплачивает работодатель.

В рамках исследования было опрошено 1005 эстонских студентов.