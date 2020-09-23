Фото ⟩ Прокурор потребовал для Пеэтера Хельме 1,5 года тюрьмы условно

Согласно предъявленному обвинению, в социальной среде «Зал любви» Хельме принимал участие в беседах под ником m41tln. За этим на первый взгляд ничего не значащим набором символов скрывалась основная информация о пользователе: 41-летний мужчина, проживающий в Таллинне. Такой способ идентификации себя считается там обычным: достаточно много, чтобы у других была информация для выбора приватного собеседника, и достаточно мало, чтобы сохранить анонимность.

В «Зале любви» можно выбрать человека, с которым хочется продолжить личное общение. 8 октября 41-летний Хельме обратился к пользователю под ником «Marleen12», за которым, с учетом правил среды, мог скрываться 12-летний ребенок. В декабре Пеэтера Хельме задержали, и полицейские сказали ему, что ником «Marleen12» на самом деле пользовался работник полиции. Хельме не признал себя виновным в сексуальных домогательствах к ребенку.

То, что Хельме понимал, что общается с ребенком, по словам старшего прокурора Андры Силла, доказывает в числе прочего его первое обращение: «Здравствуй! Что привело сюда такую молоденькую девочку?» В течение следующих двух месяцев велась беседа, в ходе которой Хельме неоднократно говорил с ребенком о сексуальной нормальности, своем опыте с десяти- и восьмилетними, интересовался опытом собеседницы. По словам старшего прокурора, по сути это является сексуальными домогательствами к ребенку, за что суды признавали людей виновными и раньше. По словам Хельме, в его беседах не было никаких попыток домогательства: «Было лишь общение на сексуальные темы».