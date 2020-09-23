«ERR был ошибкой!!!», «Завтра все будет красным», «Whatsapp! Деинсталлируй», «ВСЕ, КТО – под замок!!!», «ЧЕРЕЗ ЛАТВИЮ – БЕЖАТЬ!» - вот лишь некоторые отдельные кажущиеся истерическими примеры записей в дневнике Мати Алавера от 1 марта 2019 года, пишет Postimees.

Вероятно, именно тогда легендарный тренер по лыжам понял, что игра окончена и тщательно скрываемая годами допинговая петля уже затягивается на его шее. Согласно обвинению, он склонял к употреблению допинга Алексея Полторанина, Карела Таммъярва, Андреаса Веэрпалу и Алго Кярпа.

Спустя почти год до сих пор засекреченное судебное дело Мати Алавера впервые стало частично доступно эстонским журналистам. Хотя показаний самого Алавера в деле нет, оно опровергает прозвучавшее ранее утверждение тренера о том, что он всего лишь давал спортсменам номера телефонов. Несмотря на то, что по решению суда из пяти томов дела удалены два и засекречено множество других материалов, оставшиеся записи звонков и переписка проливают свет на многолетнюю работу Алавера с допингом, причем выясняется, что он постоянно искал новые вещества и возможности, чтобы тренирующиеся у него спортсмены могли достичь лучших результатов. Для этого Алавер вошел в контакт с немецким спортивным врачом Марком Шмидтом, с которым у него были хорошие отношения минимум с 2016 года.

Первая доказанная переписка восходит к 13 сентября того же года, когда Марк Шмидт пишет под именем Давида Новака Мати Алаверу: «Тогда встретимся в аэропорту Мюнхена. Мне не нужно приезжать со всеми этими машинами в Австрию. На границе часто проверяют беженцев. Я сделаю в гостинице аэропорта. Буду со своим коллегой на месте. На двоих человек нам нужен 1 час – 1.15. У меня готовы вся информация и цены для всех». Алавер отвечает на это через несколько дней: «Здравствуй, Давид. Встреча 20.09 с тремя людьми – это ОК?» Следует беседа о том, как именно организовать встречу и как спортсмены доберутся до гостиницы.

Курьером был Рауль Олле

В дневнике, изъятом в ходе обыска, можно найти написанный рукой Алавера список, в котором полно разных формул, местами они остаются непонятными даже для известного спортивного биолога Кристьяна Порта. В списке Алавер, например, пишет, что нужно купить морозилку, есть и там и следующий пункт: «Уколы инсулина минус 20 градусов». По мнению Кристьяна Порта, речь может идти об инструкции по пользованию инсулином, вероятно, о рецепте, в котором смешиваются IGF (фактор роста, сходный с инсулином), физиологический солевой раствор и инсулин, который в качестве запрещенного приема используют для восстановления после тренировки и соревнований. Также Алавера описывает в списке процессы разжижения крови. Уже один только найденный в дневник список доказывает, что Алавер занимался не только кровяным допингом, но и консультировал и подталкивал спортсменов к употреблению других его видов.

Спортивный врач Марк Шмидт, "друг" лыжной сборной Эстонии. ФОТО: Peter Kneffel

Всего в рамках уголовного дела вместе с Алавером было допрошено более десяти человек. Один из них – бывший известный лыжник Рауль Олле, тренером которого долгое время был Алавера. По словам Олле, он очень доверял Мати и хотя, по его словам, в качестве тренера тот никогда не предлагал ему употреблять допинг, мужчина признается, что в противном случае он был серьезно задумался над этим предложением. «Это гипотетическое обсуждение, в жизни ничего такого не происходило», - добавил он в показаниях.

Бланки рецептов от врача

11 февраля 2017 года Олле получил от Алавера просьбу встретиться в Таллиннском аэропорту с одним иностранцем. По его словам, Олле не знал мужчину, говорившего по-немецки. Во время встречи он должен был принять посылку и отправить его Cargobus Карелу Таммъярву. Передавая посылку, немец попросил Олле сразу же положить ее в холодильник. О содержимом посылки, по словам Олле, ему ничего не было известно.

«Я не заглядывал в посылку, но предполагал, что в ней что-то из области фармакологии. Мне показалось немного странным, что из-за посылки я должен встречаться с конкретным человеком, и посылка передается из рук в руки, но эта мысль лишь промелькнула у меня», - сказал Олле следователям.

При обыске в доме Мати Алавера среди прочего были найдены пустые бланки рецептов, на которых стояла подпись семейного врача Тарво Киудма и печать. Киудма – бывший врач эстонской сборной по лыжам, по словам которого он выдал пустые бланки Алаверу, доверяя ему. Киудма утверждает, что ничего не знал о том, что спортсмены Алавера употребляют допинг.

В то же время он признался, что Алавер интересовался разными научными открытиями, связанными со спортивными достижениями. «Мати присылал мне научные статьи и выдержки из журналов и хотел услышать мое мнение. Я не успевал прочесть их все, но никогда Мати не говорил со мной об употреблении запрещенных веществ и не просил советов на эту тему», - сказал Киудма. По словам врача, бланки он давал Алаверу для того, чтобы он мог приобрести вещества, способствующие восстановлению, которые не запрещены. Их, по словам врача, Алавер приобретал в странах Европы, поскольку в Эстонии многие из этих препаратов не продаются.

Какие запрещенные вещества рекомендовал Шмидт? IGF 1 (фактор роста 1, сходный с инсулином). Манипуляция с инсулином – это вмешательство в синтез белка. Используется с той же целью, что и гормон роста, т.е. он имеет анаболический эффект и помогает восстановиться после тяжелой тренировки. ITTP (химическое наименование: триспирофосфат мио-инозитола. Речь идет о кандидате в лекарства, которым пытаются увеличить способность гемоглобина связывать кислород. По словам Шмидта, он также увеличивает эффект кровяного допинга. «ITTP 13 – интересный продукт. Спортсмен может не только больше транспортировать кислород, он может больше освобождать его за счет гемоглобина». Человеческий гемоглобин. Речь идет о модифицированном препарате гемоглобина. В июле 2017 года Шмидт написал Алаверу: «Для Зимней Олимпиады у меня есть еще другой вариант – человеческий гемоглобин. Для нас он доступен только теперь, но на рынке есть уже с зимы. Это невозможно доказать. 10 мг стоит 1800 евро». Synacten (кортикотропин). Вещество употребляют с целью косвенно повлиять на синтез белка. «В холодную погоду у меня очень хороший опыт. Например, такие гонки, как Paris Roubaix или Flandria. Это действительно хорошее оружие!» - писал Шмидт Алаверу.

То, что Алавер постоянно интересовался новинками, в том числе в области допинга, доказывает его переписка с Марком Шмидтом. В одном из писем Алавер пишет: «Ты, конечно, прав: нам нужны объемы с большой интенсивностью и мы можем сделать соревнования мощнее. Твой план на следующий сезон хорош, но есть пара вопросов: 1. Почему мы берем так мало IGF 1? Вернер Франке пишет, что это вещество – САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ наркотик среди топ-спортсменов. Может быть, можно начать с IGF 1 уже в сентябре? 2. Для меня все-таки остается большой загадкой – почему в этот раз улучшение результатов столь мало??? 3. Ты думаешь и об этом моменте – может быть, мы найдем разумное объяснение и для этого неоптимального состояния. 4. Мы ищем улучшения в секторе транспорта и получения кислорода. Как обстоят дела со стволовыми клетками или генными технологиями? Я имею в виду – рак крови, анемия и т.д.» В конце письма Алавер просит лучшую в мире программу для одного спортсмена, имя которого в деле скрыто. «Возможно ли это и сколько стоит?» - спрашивает Алавер.

Алавер в дневнике беспокоится, поскольку, если найден его компьютер, там есть его переписка с допинговым врачом. ФОТО: Kohtutoimik

В одном письме допинговый врач Шмидт предлагает Алаверу на следующий сезон довольно загадочный для обычного человека допинг-план: «Мы сделаем пять мешочков на спортсмена, 3 раза один мешочек через каждые 4 недели с середины ноября, затем на пике 2 мешочка для максимального достижения, летом к базовым тренерским единицам – порошок и, если вы сделаете силу и интенсивность, то гормон роста, это необходимо зимой индивидуально адаптировать к плану тренировок и соревнований».

Запись в дневнике Алавера, сделанная после того, как он дал интервью Ану Сяэритс в эфире ERR. ФОТО: Kohtutoimik

Одна из самых захватывающих частей дела – дневник Мати Алавера о его действиях и идеях в дни после скандала в Зеефельде. Хотя текст местами неразборчив, в нем все-таки встречаются очень яркие места. Через два после случившегося Алавер пишет: «Whatsapp! Деинсталлируй». На следующей странице стоит пункт «Решения», где он перечисляет свои мысли: «ERR был ошибкой!!!; Завтра все будет красным!!!; ПРОКУРАТУРА возбуждает УГ ДЕЛО; уезжай!!!; Чего не было!!!; Начинается новая ЖИЗНЬ!!!; ВСЕ, КТО – под замок!!!; ЧЕРЕЗ ЛАТВИЮ – БЕЖАТЬ!»

Планы Алавера бежать из Эстонии через Латвию. ФОТО: Kohtutoimik

Вероятно, Алавер собирался как можно быстрее покинуть Эстонию, поскольку на следующий день записано: «ТА – в Торремолино», что отсылает к крупному спонсору лыжного клуба Team Haanja Тоомасу Аннусу, у которого в Испании дача.

Минимум трижды Алавер писал себе напоминания о том, что надо купить «Книгу Селлика». Речь идет о книге легендарного эстонского лыжника Энна Селлика, в которой описывается, как в советском топ-спорте проводились опыты с кровью и допинг был, скорее, правилом, чем исключением. Неясно, зачем Алаверу нужна была эта книга, но что-то в ней его как бывшего советского тренера интересовало.

Хронология скандала в Зеефельде. ФОТО: Agur Paesüld

Процесс продолжится в Германии

Согласно обвинению, эстонские спортсмены применяли кровяной допинг минимум 35 раз. В этом им способствовали немецкий спортивный врач Марк Шмидт и его помощники Дирк Квятковки, Диана Зоммер, Ансгард Шмидт и Свен Майснер, последний из которых в прошлом году посещал Отепя, где помог Карелу Таммъярву употребить предварительно полученные кровяные упаковки. Кроме того, Майснер дал Таммъярву в качестве допинга гормон роста. Следствие установило, что Алавер встречался с допинговым врачом и его помощниками несколько раз – в Германии, Финляндии, Швейцарии, Австрии, Норвегии и Эстонии.

14 ноября прошлого года Харьюский уездный суд за закрытыми дверями признал Мати Алавера виновны в склонении к употреблению допинга. Согласно заключенному с Госпрокуратурой соглашению о наказании, Алавер был приговорен к году лишения свободы условно и полутора годам испытательного срока. По делу Шмидта еще предстоят 24 дня судебных заседаний. Следователи сумели связать с немцем минимум 23 спортсменов из восьми стран, в том числе Карела Таммъярва, Андреаса Веэрпалу и Алго Кярпа. Показания самого обвиняемого спортивного врача в зале суда, очевидно, прозвучат в начале октября.