Российские футболистки крупно обыграли эстонок в квалификации чемпионата Европы

Женская сборная России по футболу победила команду Эстонии в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы. Встреча группы А в латвийской Юрмале завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, пишет Newsru.
Мячи забили Дарья Яковлева (22'), Наталья Машина (76') и Нелли Коровкина (90+3').
Сборная России набрала 12 очков в шести матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы. Лидирует сборная Нидерландов, в активе которой 21 очко в семи матчах. Эстонки с одним баллом в шести играх идут пятыми.
На чемпионат Европы, который был перенесен на год из-за пандемии коронавируса и пройдет в Великобритании с 6 по 31 июля 2022 года, попадают победители каждой из девяти отборочных групп и три лучшие команды из числа занявших вторые места.
Остальные шесть сборных, которые займут вторые места в группах, разыграют оставшиеся три путевки в стыковых матчах.
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