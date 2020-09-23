Российские футболистки крупно обыграли эстонок в квалификации чемпионата Европы

Сборная России набрала 12 очков в шести матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы. Лидирует сборная Нидерландов, в активе которой 21 очко в семи матчах. Эстонки с одним баллом в шести играх идут пятыми.

На чемпионат Европы, который был перенесен на год из-за пандемии коронавируса и пройдет в Великобритании с 6 по 31 июля 2022 года, попадают победители каждой из девяти отборочных групп и три лучшие команды из числа занявших вторые места.