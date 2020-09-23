Количество сделок купли-продажи квартир в Эстонии начинает восстанавливаться

По скорректированным сведениям, индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в июле составлял 1 501 евро/м². Если в июле в индексированных городах была совершена 1 201 сделка с квартирной собственностью (в июле 2019 года – 1 389), то в августе количество сделок достигло 1 208. Для сравнения: в августе 2019 года в индексированных городах было совершено 1 425 сделок с квартирной собственностью.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что на самой нижней точке вызванного коронавирусом кризиса, то есть в апреле нынешнего года, в индексированных городах было совершено в общей сложности всего лишь 765 сделок с квартирной собственностью. «Рынок еще не достиг прошлогоднего уровня активности, однако по сравнению с минимальным уровнем, в настоящее время сделок совершается наполовину больше, что с учетом сложившихся обстоятельств можно считать достаточно положительным результатом», – добавил Сооман.

В сравнении с прежним пиком цен, зафиксированным в декабре 2019 года, индекс расположен на 12 процентов ниже. При сравнении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi превышает его на 142 процента.