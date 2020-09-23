Михаил Кылварт: маски должны стать нормальной реальностью

Михаил Кылварт рассказал, что Таллинн решил поддержать идею государства о переводе Европейского центра прогноза погоды в Эстонию. Это отличные возможности как для дальнейшего развития, так и для привлечения иностранных специалистов.

А Ирина Донченко напомнила, что Харьюмаа вместе с Ида-Вирумаа являются сейчас двумя основными горячими точками распространения коронавируса. Она уточнила, что пока нет лекарства и вакцины, держать ситуацию под контролем можно только соблюдая меры безопасности. Кылварт добавил, что все это делается не для того, чтобы еще больше ограничить людей в их свободах, а для того, чтобы не допустить весенней ситуации и полного локдауна.