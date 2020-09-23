Михаил Кылварт: маски должны стать нормальной реальностью

Сегодня прошла пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, заместитель директора Агентства окружающей среды Светлана Пудова и заведующая отделом эпидемиологической готовности Департамента здоровья Ирина Донченко.
Михаил Кылварт рассказал, что Таллинн решил поддержать идею государства о переводе Европейского центра прогноза погоды в Эстонию. Это отличные возможности как для дальнейшего развития, так и для привлечения иностранных специалистов.
Светлана Пудова добавила, что это очень престижно для Эстонии и хорошо согласуется с нашими зелеными устремлениями.
А Ирина Донченко напомнила, что Харьюмаа вместе с Ида-Вирумаа являются сейчас двумя основными горячими точками распространения коронавируса. Она уточнила, что пока нет лекарства и вакцины, держать ситуацию под контролем можно только соблюдая меры безопасности. Кылварт добавил, что все это делается не для того, чтобы еще больше ограничить людей в их свободах, а для того, чтобы не допустить весенней ситуации и полного локдауна.
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