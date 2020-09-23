Навального после 32 дней лечения выписали из стационара клиники «Шарите»

Уточняется, что политик лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 - в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление Навального, исходя из предыдущего течения и текущего состояния политика. «О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже», - говорится в сообщении.

Накануне стали известны подробности разговора российского президента Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, состоявшегося 14 сентября. По данным газеты Le Monde, Путин в этой беседе назвал Алексея Навального нарушителем законов, «простым баламутом в интернете» и поделился подозрениями, что он симулянт. Фонд борьбы с коррупцией Навальный, по версии Путина, использовал для шантажа чиновников и депутатов.

Президент России даже не исключил, что Навальный сам мог принять яд, и призвал изучить другие версии произошедшего, помимо той, которая связана с причастностью к отравлению российских властей. В частности, Путин указал, что изобретатель «Новичка» сейчас якобы живет в Латвии.

Навальный в ответ на версию о «самоотравлении» опубликовал в Инстаграме полный иронии пост. «Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!» - отметил политик.

«То Навального никто не травил, и он в коме из-за диабета. То его отравили, но в Германии. То он сам приготовил новичок и сам отравился. То он вообще симулирует и в коме не лежал. Классная тактика: набрасывать абсурдные версии одна за другой, вдруг какой-нибудь да поверят», - прокомментировала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.

Руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков в интервью DW 22 сентября сообщил, что после лечения в Берлине оппозиционер вернется в Москву: «Никто из тех, кто его знает, не может представить ничего иного». Волков напомнил, что нынешнее покушение на Навального - «самое опасное, но далеко не первое».

Соратник политика также отметил, что в эвакуации Навального из России в Берлин ключевую роль сыграла канцлер ФРГ Ангела Меркель. По его словам, оппозиционер «во многом жив благодаря ее вмешательству». Волков также рассказал, что сторонники Навального смогли переправить из Омска в Берлин «большой список» его личных вещей, которые были переданы немецким врачам для дальнейших исследований. Часть этих вещей были на борту лайнера медицинской авиации, доставившего Навального в Берлин 22 августа, остальные вещи были переправлены «другими путями».

Отправленные в Германию запросы Генпрокуратуры РФ о правовой помощи Волков назвал «частью лаврово-песковской пиар-кампании», имея в виду главу МИД России Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По словам Волкова, эти запросы написаны таким образом, «чтобы дать пищу» прокремлевским СМИ.