Forum Cinemas и Lux Express сообщили о сокращении работников в Литве

Forum Cinemas, которую покупает компания UP Invest эстонского предпринимателя Маргуса Линнамаэ, в начале сентября сообщила службе, что сокращает 32 работников.

Forum Cinemas OÜ является крупнейшим оператором кинотеатров в странах Балтии, которому принадлежат комплексы кинотеатров Coca-Cola Plaza в Таллинне, Ekraan – в Тарту и Centrum — в Вильянди. У компании есть один кинотеатр в Латвии и пять – в Литве.

Данные Фонда социального страхования Литвы свидетельствуют о том, что в литовском филиале Forum Cinemas сейчас работают 136 работников.

Между тем, Lux Express Lithuania сообщила службе о сокращении 23 работников. По данным Фонда соцстраха, сейчас в ней остались работать девять человек.

Ранее в сентябре компания сообщила о сокращении международных рейсов по причине падения спроса и роста угрозы того, что Латвия будет применять карантин для прибывающих из Литвы и других стран.