Forum Cinemas и Lux Express сообщили о сокращении работников в Литве

Оператор кинотеатров Forum Cinemas и компания автобусных пассажирских перевозок Lux Express сокращают работников. Об этом компании сообщили Литовской службе занятости, которая через несколько месяцев возобновила публикации о групповых увольнениях.
Forum Cinemas, которую покупает компания UP Invest эстонского предпринимателя Маргуса Линнамаэ, в начале сентября сообщила службе, что сокращает 32 работников.
Forum Cinemas OÜ является крупнейшим оператором кинотеатров в странах Балтии, которому принадлежат комплексы кинотеатров Coca-Cola Plaza в Таллинне, Ekraan – в Тарту и Centrum — в Вильянди. У компании есть один кинотеатр в Латвии и пять – в Литве.
Данные Фонда социального страхования Литвы свидетельствуют о том, что в литовском филиале Forum Cinemas сейчас работают 136 работников.
Между тем, Lux Express Lithuania сообщила службе о сокращении 23 работников. По данным Фонда соцстраха, сейчас в ней остались работать девять человек.
Ранее в сентябре компания сообщила о сокращении международных рейсов по причине падения спроса и роста угрозы того, что Латвия будет применять карантин для прибывающих из Литвы и других стран.
Такое требование Латвия ввела на минувшей неделе. По прибытии из Латвии в Литву самоизоляция не обязательна.