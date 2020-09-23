Ср, 23.09.2020
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Яна Тоом

Forum Cinemas и Lux Express сообщили о сокращении работников в Литве

Кинотеатр Forum Cinemas.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Оператор кинотеатров Forum Cinemas и компания автобусных пассажирских перевозок Lux Express сокращают работников. Об этом компании сообщили Литовской службе занятости, которая через несколько месяцев возобновила публикации о групповых увольнениях.

Forum Cinemas, которую покупает компания UP Invest эстонского предпринимателя Маргуса Линнамаэ, в начале сентября сообщила службе, что сокращает 32 работников. 

Forum Cinemas OÜ является крупнейшим оператором кинотеатров в странах Балтии, которому принадлежат комплексы кинотеатров Coca-Cola Plaza в Таллинне, Ekraan – в Тарту и Centrum — в Вильянди. У компании есть один кинотеатр в Латвии и пять – в Литве.

Данные Фонда социального страхования Литвы свидетельствуют о том, что в литовском филиале Forum Cinemas сейчас работают 136 работников.

Между тем, Lux Express Lithuania сообщила службе о сокращении 23 работников. По данным Фонда соцстраха, сейчас в ней остались работать девять человек. 

Ранее в сентябре компания сообщила о сокращении международных рейсов по причине падения спроса и роста угрозы того, что Латвия будет применять карантин для прибывающих из Литвы и других стран. 

Такое требование Латвия ввела на минувшей неделе. По прибытии из Латвии в Литву самоизоляция не обязательна.

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