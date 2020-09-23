Обезглавленный в июле Департамент здоровья обрел нового руководителя

Юллар Ланно закончил медицинский факультет Тартуского университета по специальности врача общей практики. Он работал в Клинике Тартуского университета, в Северо-Эстонской региональной больнице, в Центральной больнице Хельсинкского университета, в нидерландском концерне по исследованию лекарств Stickares и на предприятии по производству медицинских товаров Instrumentarium OY. С 2006 года Юллар Ланно работает директором Эстонского института судебной экспертизы.

«Сферы здравоохранения и внутренней безопасности, а также страна в целом до сих пор хорошо справлялись с кризисом, вызванным COVID-19. Поскольку количество заболеваний растет во всем мире и в Европе, мы должны работать вместе, чтобы предотвратить распространение вируса в Эстонии и снизить нагрузку на нашу систему здравоохранения. Поэтому я считаю очень важным работать в тесном сотрудничестве с правительством, а также со всеми учреждениями здравоохранения и внутренней безопасности», – сказал доктор Юллар Ланно.

«Предотвращение распространения коронавируса станет одной из самых серьезных задач для генерального директора Департамента здоровья в ближайшие месяцы. Для этого необходимо продолжить усиливать работу Департамента здоровья, деятельность в области здравоохранения должна координироваться более широко и должно быть налажено хорошее сотрудничество с государством и местными самоуправлениями. Многолетний управленческий опыт и медицинское образование Юллара Ланно вселяют уверенность в то, что система здравоохранения Эстонии и в критические моменты будет отлично справляться. Желаю новому генеральному директору сил и мудрости в организации и развитии системы здравоохранения Эстонии», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Срок полномочий гендиректора департамента здоровья составляет пять лет.