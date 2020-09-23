Обезглавленный в июле Департамент здоровья обрел нового руководителя

Министр социальных дел Танель Кийк по предложению действующей при государственной канцелярии комиссии по отбору высших должностных лиц назначил на пост генерального директора доктора Юллара Ланно, который до сих пор руководил Эстонским институтом судебной экспертизы. Новый генеральный директор Департамента здоровья приступит к исполнению обязанностей с 1 октября, до тех пор исполнять обязанности руководителя будет Мари-Анне Хярма.
Юллар Ланно закончил медицинский факультет Тартуского университета по специальности врача общей практики. Он работал в Клинике Тартуского университета, в Северо-Эстонской региональной больнице, в Центральной больнице Хельсинкского университета, в нидерландском концерне по исследованию лекарств Stickares и на предприятии по производству медицинских товаров Instrumentarium OY. С 2006 года Юллар Ланно работает директором Эстонского института судебной экспертизы.
«Сферы здравоохранения и внутренней безопасности, а также страна в целом до сих пор хорошо справлялись с кризисом, вызванным COVID-19. Поскольку количество заболеваний растет во всем мире и в Европе, мы должны работать вместе, чтобы предотвратить распространение вируса в Эстонии и снизить нагрузку на нашу систему здравоохранения. Поэтому я считаю очень важным работать в тесном сотрудничестве с правительством, а также со всеми учреждениями здравоохранения и внутренней безопасности», – сказал доктор Юллар Ланно.
«Предотвращение распространения коронавируса станет одной из самых серьезных задач для генерального директора Департамента здоровья в ближайшие месяцы. Для этого необходимо продолжить усиливать работу Департамента здоровья, деятельность в области здравоохранения должна координироваться более широко и должно быть налажено хорошее сотрудничество с государством и местными самоуправлениями. Многолетний управленческий опыт и медицинское образование Юллара Ланно вселяют уверенность в то, что система здравоохранения Эстонии и в критические моменты будет отлично справляться. Желаю новому генеральному директору сил и мудрости в организации и развитии системы здравоохранения Эстонии», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Срок полномочий гендиректора департамента здоровья составляет пять лет.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!