Социал-демократы поддержат вотум недоверия Мартину Хельме

Социал-демократы считают, что Мартин Хельме не может продолжать работу на посту министра, поскольку он неоднократно публично врал, вел себя неуважительно, нанес серьезный вред интересам Эстонии и поставил под угрозу безопасность страны, передала пресс-служба партии.

«Министр Мартин Хельме регулярно лжет, отдает предпочтение своим и не соблюдает принципы прозрачного управления государством. Стиль управления, базирующийся на оказании услуг и получении ответных услуг, не только неприемлем для Эстонии, но и незаконен. Теперь премьер-министр Юри Ратас должен решить, является ли Эстония по-прежнему правовым государством или же любой член правительства может заниматься самоуправством и Мартин Хельме достоин работы в правительстве», – сказал председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

В СМИ появилась дополнительная информация в связи с договором, заключенным с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Из нее следует, что Мартин Хельме, когда устраивал тендер и рассылал документы по трем бюро, уже знал, что два бюро отзовут свои кандидатуры и тендер выиграет Freeh.

„Мы получили еще одно подтверждение того, что 3 миллиона евро налогоплательщиков были просто подыграны одному конкретному адвокатскому бюро. Тендер провели формально, чтобы оформить уже заключенную ранее сделку. Если проанализировать, например, действия министра финансов по тендерам в Силах обороны, то прослеживается четкий почерк: деньги нужно направлять друзьям и друзьям друзей. И сейчас нужно предотвратить нарушение правил проведения намного более крупного тендера», – отметила заместитель председателя Социал-демократической партии и председатель специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Катри Райк.

По ее словам, министр Хельме постоянно активно вмешивается в сферу ответственности других министров, и нужно выяснить его истинные мотивы.

Социал-демократы подчеркивают, что заключение договора с Freeh, Sporkin & Sullivan LLP является лишь одной из причин, почему Мартин Хельме не заслуживает поста министра. Список ошибок и нарушений Мартина Хельме намного длиннее.

Заявление о выражении недоверия министру финансов Мартину Хельме будет передано в среду перед началом заседания Рийгикогу.