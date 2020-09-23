Лукашенко в обстановке секретности и без предупреждения вступил в должность президента Белоруссии

«Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

По данным агентства, на церемонию инаугурации приглашено несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

На официальном сайте президента Белоруссии во время церемонии не было никакой информации о его вступлении в должность, отмечает «Дождь». Единственное обновление от 23 сентября в разделе «События» - поздравление короля Саудовской Аравии с национальным днем его страны.

Согласно закону «О Президенте Республики Беларусь», церемония принесения присяги транслируется по республиканскому телевидению и радио. Во время инаугурации по государственным телеканалам шли сериалы, пишет Tut.by.

Утром в среду пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт на прямой вопрос РИА «Новости» о дате инаугурации заявила следующее: «Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим». Однако официального анонса так и не последовало.

О том, что инаугурация может пройти уже сегодня, стало понятно после того, как в центре Минска стали перекрывать улицы, а позже по ним в направлении Дворца независимости проехал президентский кортеж. Сам Дворец оцеплен, на его территории находилась техника силовиков.