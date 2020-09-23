В Эстонии хотят создать регистр, куда будут вноситься все кредитные обязательства каждого жителя страны

Пустые карманы приводят к тому, что люди берут дополнительные кредиты, не осознавая всех рисков.

Власти Эстонии подумывают о создании платформы обмена данными или региста, куда будет вноситься информация обо всех финансовых обязательствах жителей страны, а доступ к этой базе данных могли бы получить банки и прочие финансовые учреждения, чтобы проверять, может ли ходатай позволить себе очередной кредит или нет, пишет Geenius.