В Эстонии хотят создать регистр, куда будут вноситься все кредитные обязательства каждого жителя страны

Власти Эстонии подумывают о создании платформы обмена данными или региста, куда будет вноситься информация обо всех финансовых обязательствах жителей страны, а доступ к этой базе данных могли бы получить банки и прочие финансовые учреждения, чтобы проверять, может ли ходатай позволить себе очередной кредит или нет, пишет Geenius.
Как сообщил руководитель отдела финансовых рынков Министерства финансов Томас Аувяэрт, на данный шаг чиновников побудило довольно непростое финансовое положение жителей страны. В Эстонии насчитывается более 100 000 человек, испытывающих проблемы с выплатами пяти или более кредитов или лизингов, а примерно у 100 000 имеются задолженности как минимум по одному финансовому обязательству.
Полученные данные основываются на результатах проведенного в прошлом году исследования, поэтому ситуация после разразившегося в 2020 году коронакризиса может быть еще хуже. В качестве одной из причин возникновения долгов считается отсутствие возможности получить информацию об имеющихся у людей финансовых обязательствах.
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